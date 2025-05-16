الجمعة 16 مايو 2025
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اقتصاد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

النحاس
النحاس

يعد النحاس من المعادن الأساسية في العديد من الصناعات، مثل الكهرباء والبناء والتصنيع، وتختلف أسعار النحاس الأحمر والأصفر في مصر بناء على عوامل متعددة، بما في ذلك نوع النحاس (جديد أو خردة)، وجودته، وظروف السوق المحلية والعالمية.

 

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم 

 

سجل سعر النحاس 4.7390 دولار للطن في الأسواق العالمية اليوم

أسعار النحاس اليوم  
وصل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى 280 و300 جنيه.
وصل سعر كيلو نحاس خالص اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 330 و400 جنيه.
وصل سعر كيلو نحاس مخلوط اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 280 و300 جنيه.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر اللامع اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 550 جنيها.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 240 و280 جنيها.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 548 جنيها.
وصل سعر كيلو النحاس الأحمر الناعم اليوم في السوق المصرية إلى ما يعادل 530 جنيها.

 

 

 

 

ويعتبر النحاس سلعة مسعّرة بالدولار الأمريكي عالميا، لذلك، فإن أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلية.

ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليا حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.

 

 

ويعتبر النحاس مكونا أساسيا في كافة الصناعات المصرية سواء الهندسية أو المعدنية أو غير ذلك من الصناعات، وهذا لأنه سلعة متداولة عالميا، وبالتالي فإن أسعاره تتأثر بالبورصات العالمية مثل بورصة لندن للمعادن.

 

 

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أسعار النحاس اليوم أسعار النحاس النحاس

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