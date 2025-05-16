سيارة تدهس مشجعين خارج ملعب مباراة إسبانيول وبرشلونة (فيديو)

أصيب عدد من مشجعي إسبانيول، يوم الخميس، بعدما صدمتهم سيارة قرب ملعب آر.سي.دي.ئي قبل دقائق من انطلاق مباراة قمة كتالونيا أمام برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأصيب ما لا يقل عن 14 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة عندما فقدت سائقة سيارة أحاط بها مشجعو إسبانيول أمام ملعبهم، السيطرة على سيارتها، مما تسبب في حالة من الذعر والفوضى.

وألقت شرطة الشرطة القبض على السيدة بعدها وأخضعتها لاختبار قياس نسبة الكحول.

واستجابت خدمات الطوارئ الطبية على الفور، إذ أرسلت عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأفادت تقارير بأنه من بين المشجعين 14 المصابين، يبدو أربعة في حالة أقل خطورة، بينما أصيب آخرون بجروح طفيفة، وكانت الإصابة الأشد خطورة هي كسر في الساق.

😡Esto es muy GRAVE. Qué vergüenza. Agresiones y atropello masivo. Lo que ha ocurrido en la previa entre Espanyol y FC Barcelona. pic.twitter.com/jB7L08gXA8 — Álvaro Borrego (@alvaritomfs) May 15, 2025

قالت السلطات إن الحادث وقع أثناء تجمع جماهير إسبانيول لاستقبال حافلة الفريق، وانحصرت سيارة السائقة بين حاويتين، وقام عدد من المشجعين برشقها بأشياء، وهو ما أدى إلى مزيد من الأضرار.

وفي رد فعل على ذلك، زادت السائقة سرعتها وصدمت حوالي 20 مشجعًا.

وقال سلفادور إيلا رئيس حكومة كتالونيا، الذي حضر المباراة، لقناة موفيستار بلس التلفزيونية الإسبانية: كان حادثا، وأصيب بعض الأشخاص، لكن إصاباتهم ليست خطيرة. لا توجد حوادث كبيرة تستحق الإبلاغ عنها.

فاز فريق برشلونة، على نظيره إسبانيول بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "كورنيلا" معقل إسبانيول.

لحظة التتويج لم تمر بسلام

فور إطلاق صفارة النهاية، بدأ لاعبو برشلونة الاستعداد للاحتفال باللقب على أرضية الملعب، غير أن إدارة نادي إسبانيول شغلت رشاشات المياه فجأة، في محاولة واضحة لإفساد مشهد الاحتفال، ودفع لاعبي برشلونة إلى مغادرة الملعب.

وتعامل هانزي فليك، مدرب برشلونة، مع الموقف بهدوء وطلب من لاعبيه التوجه مباشرة إلى غرف تبديل الملابس دون إثارة توتر إضافي، حيث احتفلوا هناك برفقة خوان لابورتا الذي شوهد يرقص بجنون.

لابورتا يرقص مع اللاعبين 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/xyQYFqAz27 — FCB World (@forcabarca_ar) May 15, 2025

سيناريو مشابه

ليست هذه أول مرة يحاول فيها إسبانيول منع فرحة برشلونة على أرضه.

ففي موسم 2022-2023، حقق برشلونة لقب الدوري أيضًا أمام إسبانيول، ولكن حينها خسر الأخير المباراة 4-2، وسقط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.



المشهد نفسه تكرر تقريبًا، ولكن زاد عليه فقط نزول الجماهير إلى أرض الملعب وهروب لاعبي برشلونة سريعًا إلى غرف خلع الملابس.

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