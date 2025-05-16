لقطات من حفل زفاف ابنة الفنانة أمل رزق (صور)

احتفلت الفنانة أمل رزق بحفل زفاف ابنتها هيا كتكت في أحد الفنادق الكبرى.

حفل زفاف ابنة أمل رزق

وحضر حفل الزفاف الذي يقام بأحد فنادق القاهرة. الكبرى، عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنانة فيفي عبده، رانيا محمود ياسين، خالد زكي، الإعلامية سهير شلبي، سهير جودة، ريهام إبراهيم، الإعلامية سالي عبد السلام، الإعلامي أسامة منير، الفنان إيهاب فهمي، الفنان أحمد التهامي، الفنانة إيناس عز الدين، وغيرهم.

وكانت قد احتفلت الفنانة أمل رزق منذ أيام بعقد قران ابنتها هيا كتكت.

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