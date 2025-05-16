الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لقطات من حفل زفاف ابنة الفنانة أمل رزق (صور)

حفل زفاف ابنة أمل
حفل زفاف ابنة أمل رزق، فيتو

احتفلت الفنانة أمل رزق بحفل زفاف ابنتها هيا كتكت في أحد الفنادق الكبرى. 

 

حفل زفاف ابنة أمل رزق 

وحضر حفل الزفاف الذي يقام بأحد فنادق القاهرة. الكبرى، عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم الفنانة فيفي عبده، رانيا محمود ياسين، خالد زكي، الإعلامية سهير شلبي، سهير جودة، ريهام إبراهيم، الإعلامية سالي عبد السلام، الإعلامي أسامة منير، الفنان إيهاب فهمي، الفنان أحمد التهامي، الفنانة إيناس عز الدين، وغيرهم.

وكانت قد احتفلت الفنانة أمل رزق منذ أيام بعقد قران ابنتها هيا كتكت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امل رزق حفل زفاف ابنة امل رزق الفنانة امل رزق

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

بعد إيداع ابن الفنان بدار رعاية، أول تعليق من والد ضحية الاعتداء من نجل محمد رمضان

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

خبير لوائح: احتمالات بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من المحكمة الرياضية الدولية

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

تحرك عاجل من بيراميدز ردا على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المال بالمنام وعلاقته بالتقصير في أداء العبادات

هل عدم الشعور بالزلزال دليل على الصلاح أو الخصوصية؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية