ريال مدريد يهنئ برشلونة بلقب الليجا

هنأ نادي ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة بعد تتويج الأخير رسميًّا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025، عقب فوزه خارج الديار على إسبانيول بنتيجة (2-0) في الجولة 36 من الليجا.

ريال مدريد يهنئ برشلونة

ونشر الحساب الرسمي للنادي الملكي، عبر منصة "إكس"، رسالة تهنئة مقتضبة جاء فيها: "تهانينا لبرشلونة على لقب الليجا 2024-2025".

برشلونة يفوز بلقب الدوري الإسباني

وفاز فريق برشلونة، على نظيره إسبانيول بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "كورنيلا" معقل إسبانيول.

وسجل هدفي فريق برشلونة كل من لامين يامال في الدقيقة 53 و فريمين لوبيز في الدقيقة 90+5.

وتلقي كابريرا لاعب إسبانيول باقة حمراء في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز توج برشلونة رسميًّا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

ويعد هذا اللقب هو رقم 28 في تاريخ برشلونة بالدوري الإسباني، ليواصل مطاردته لغريمه ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بـ36 لقبًا.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول

وبتلك النتيجة يحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ 85 نقطة.

ويحتل إسبانيول المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 39 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.