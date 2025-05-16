‎"بيولوجيا السلوك الإجرامي - تفاعل الجينات والمخ والثقافة" إصدار جديد عن القومي للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "بيولوجيا السلوك الإجرامي..تفاعل الجينات والمخ والثقافة" تأليف أنتوني وولش وجوناثان دي بولن وترجمة أحمد موسى.

"بيولوجيا السلوك الإجرامي - تفاعل الجينات والمخ والثقافة"

ينصب اهتمام هذا الكتاب على محاولة الكشف عن السلوك الإجرامي من منظور بيولوجي عصبي اجتماعي متكامل، متجاوزًا التركيز على طرح نظري وحيد. ويشدد على ضرورة فَهم بعض الجوانب الوراثية العصبية، بطريقة مُبسَّطة تخلو من التعقيد، من أجل الإحاطة بالمفاهيم ذات الصلة بقضايا الجريمة، وما يترتب عليها من تطبيقات. كما يقدم معلوماتٍ حديثة عن الدوائر العصبية بالمخ وصلتها بالسلوك الإجرامي، فضلًا عن رصد أصيل غير مسبوق لمجموعة متنوعة من الخصائص والزمات السلوكية ذات الصلة بالسلوك الإجرامي، لعل أبرزها: الذكاء، والجندر، ومنحنى الجريمة على المدى العمري، واضطراب "قصور الانتباه-فرط الحركة"، والفصام، والسيكوباتية، والعنف، وتعاطي المواد الإدمانية.

وهذا الكتاب مفيد للباحثين في علم النفس والاجتماع والوراثة والأعصاب، جنبًا إلى جنب مع المشتغلين في ميدان علم الجريمة، فضلًا عن القارئ غير المتخصص.

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