غلطة كلفتنا كتير، أول تعليق من أسامة نبيه بعد الخسارة أمام المغرب

قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة، إن لاعبيه قدموا أفضل مبارياتهم في البطولة، وأنه يشكرهم على مجهودهم الكبير.

مباراة كبيرة بين شقيقين

وتحدث أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة المنتخب المصري أمام نظيره المغربي بهدف نظيف في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية قائلًا: "كانت مباراة كبيرة بين شقيقين عربيين، خرجنا من معترك مرهق في دور المجموعات، قبل تجاوز عقبة كبيرة تمثلت في التغلب على المنتخب الغاني بالدور ربع النهائي، اللاعبون بذلوا جهدًا مضاعفًا بسبب لعب مباراة إضافية في الدور الأول".

مباراة مصر والمغرب، فيتو

الإصابات أجبرتنا على تغييرات اضطرارية

وواصل نبيه: "كنا نتمنى أن نتأهل للنهائي، لكن التوفيق لم يحالفنا، ارتكبنا خطأ وحيدًا واستغله المنتخب المغربي، الإصابات أجبرتنا على تغييرات اضطرارية على مدار البطولة، لكن هذا وارد في البطولات الكبرى".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة: "لم نتأهل بشق الأنفس كما ذكر البعض، تلك (النغمة) غير حقيقية، تأهلنا من مجموعتنا بسبع نقاط، وهو نفس رصيد جنوب إفريقيا وسيراليون متصدر ووصيف مجموعتنا، لكننا تأخرنا عنهما بفارق الأهداف فقط".

اشتغلت مع المنتخب 27 يومًا فقط

أكمل نبيه: "عملت مع المنتخب المصري لمدة 27 يومًا فقط، أسبوع في شهر يناير وأسبوع في فبراير، وأسبوعين في مارس، أنا ثالث مدير فني يعمل مع هذا الجيل، واليوم وقفنا ندًا أمام منتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات، قدمنا اليوم أفضل مباراة في مشوارنا".

اللاعبون نفذوا ما طلبته منهم

وحول تقديم المنتخب المصري أداءً دفاعيًا أمام المغرب قال نبيه: "اللاعبون نفذوا ما طلبته منهم، يجب أن أحترم المنافس وإمكانياته، وإلا سيعاقبني، وقد يكون العقاب قاسيًا، أنا أدرك أنني ألعب في كأس الأمم الأفريقية، من يريد المتعة يذهب ليلعب مباراة (خماسي)، أن تنجح في إيصال هوية واضحة إلى لاعب شاب سواءً دفاعية أم هجومية هذا نجاح بالنسبة لك كمدير فني".

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