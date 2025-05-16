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رياضة

تفاصيل مفاوضات سموحة مع سامي قمصان وخالد جلال لتدريب الفريق

سامي قمصان، فيتو
سامي قمصان، فيتو

كشف مصدر بنادي سموحة عن تفاصيل مفاوضات إدارة الموج الأزرق مع سامي قمصان وأيضًا خالد جلال خلال الفترة الحالية، لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

 

مفاوضات سموحة مع سامي قمصان 

وقال مصدر بنادي سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور: "إدارة الموج الأزرق اجتمعت في الأيام الماضية مع سامي قمصان لتولي تدريب الفريق لكن المدرب رفض فكرة تولي تدريب الفريق في الوقت الحالي وفضل منذ بداية الموسم المقبل".

وتابع: "الإدارة رفضت الفكرة وطالبت قمصان بتولي تدريب الفريق بالوقت الحالي".

وواصل: "هناك تواصل منذ فترة من قبل إدارة سموحة مع خالد جلال عقب رحيله عن التحدي الليبي، وهناك اتفاق على كافة التفاصيل ولكن منذ بداية الموسم".

واختتم: "لو وافق قمصان على تولي تدريب الفريق حاليًّا سيتولى المهمة في الوقت الحالي، لو رفض سنكمل الموسم بعبد العزيز ومن ثم تولي خالد  جلال المهمة بدايةً من الموسم الجديد".

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سموحة سامي قمصان خالد جلال

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