أصدرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، قرارها النهائي بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك في القمة 130.

اعتماد قرار رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزومًا 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

6 توصيات للأندية من لجنة التظلمات

وجاء في حيثيات القرار الذي أصدرته لجنة التظلمات، أنها لم يكن باستطاعتها تعديل قرار رابطة الأندية بتاريخ 30 مارس، لأن وفقا للائحة مسابقة الدوري التي اعتمدتها أندية الدوري مطلع موسم 2024 - 2025، فإن الرابطة قد أعطت لنفسها الحق في تقدير القوة القاهرة والظرف الطارئ، وبات لا يجوز الاعتراض على قرارها أو استئنافه أمام أي جهة قضائية أو تحكيمية وفق ما جاء في نص اللائحة .

وأوصت لجنة التظلمات في حيثيات قرارها 6 توصيات على النحو التالي:

6 توصيات من لجنة التظلمات لأندية الدوري الممتاز، فيتو

رد فعل النادي الأهلي على قرار التظلمات

أعلن النادي الأهلي إحالة القرار الصادر عن لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة إلى الشئون القانونية بالنادي لدراسة حيثياته، والعرض على المجلس، لاتخاذ ما يراه للحفاظ على حقوق الأهلي.

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