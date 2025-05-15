الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس قناة السويس: قرار تخفيض الرسوم مدروس وهذا حجم الخسائر في 18 شهرا

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قرار تخفيض رسوم قناة السويس لمدة 90 يومًا من الآن تم دراسته منذ فترة وكنا ننتظر الوقت المناسب حتى يكون للتخفيض قيمة، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع جميع الوكلاء البحريين والشركات الكبرى لتنسيق عودتهم للعبور بقناة السويس.

 

عودة الشركات الكبرى للملاحة في قناة السويس

وأشار الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن شركتا إيفرجيفن وميرسك بدأتا في تنظيم جداولهما للعودة للإبحار في قناة السويس، متوقعا عودة جميع الشركات الكبرى للملاحة في قناة السويس بعد هدوء الأوضاع في البحر الأحمر.

 

خسائر قناة السويس خلال عام ونصف بسبب أزمة البحر الأحمر

وشدد الفريق اسامة ربيع، على أن هذه الأزمة التي تمر بها قناة السويس أصعب من وقت جائحة كورونا، موضحا: "الفترة أطول وخسرنا في سنة ونصف 10.5 مليار دولار وده مبلغ كبير وأثر على الهيئة والحالة النفسية وكل شيء، وخلال أزمة كوفيد لم نخسر وعملنا تخفيضات كبيرة أيضًا".

 

رسوم تشجيع الشركات للعودة لقناة السويس

وأوضح أنهم اتخذوا إجراءات تخفيض الرسوم لتشجيع الشركات لعودة عبورهم في قناة السويس وكل الشركات رحبت بالقرار وكل الشركات، مؤكدًا أن جميع الشركات والتوكيلات الملاحية رحبت بقرار تخفيض رسوم قناة السويس، متابعًا: "نتوقع خلال شهر العودة للملاحة وفي أكثر من توكيل بدأ يحرك مراكب والمراكب بتعدي بعد هدوء الأوضاع في البحر الأحمر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس قناة السويس قناة السويس رسوم قناة السويس تخفيض رسوم قناة السويس أسامة ربيع

مواد متعلقة

أسامة ربيع لمقاولي الأشغال البحرية: لن يضار أحد من مشروع جمع مخلفات السفن

أسامة ربيع يكشف شرط عودة حركة الملاحة بقناة السويس لمعدلاتها الطبيعية

رئيس قناة السويس يرد على ترامب بشأن العبور المجاني للسفن الأمريكية

أسامة ربيع: نفكر في تخفيض رسوم عبور السفن من قناة السويس 15% (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

بعد إيداع ابن الفنان بدار رعاية، أول تعليق من والد ضحية الاعتداء من نجل محمد رمضان

أول رد فعل من الأهلي بعد قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

خبير لوائح: احتمالات بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من المحكمة الرياضية الدولية

بث مباشر مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية |تحت 20

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

تحرك عاجل من بيراميدز ردا على قرار لجنة التظلمات بشأن أزمة مباراة القمة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم ضياع المال بالمنام وعلاقته بالتقصير في أداء العبادات

هل عدم الشعور بالزلزال دليل على الصلاح أو الخصوصية؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية