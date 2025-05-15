رئيس قناة السويس: قرار تخفيض الرسوم مدروس وهذا حجم الخسائر في 18 شهرا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قرار تخفيض رسوم قناة السويس لمدة 90 يومًا من الآن تم دراسته منذ فترة وكنا ننتظر الوقت المناسب حتى يكون للتخفيض قيمة، مشيرًا إلى أنه اجتمع مع جميع الوكلاء البحريين والشركات الكبرى لتنسيق عودتهم للعبور بقناة السويس.

عودة الشركات الكبرى للملاحة في قناة السويس

وأشار الفريق أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن شركتا إيفرجيفن وميرسك بدأتا في تنظيم جداولهما للعودة للإبحار في قناة السويس، متوقعا عودة جميع الشركات الكبرى للملاحة في قناة السويس بعد هدوء الأوضاع في البحر الأحمر.

خسائر قناة السويس خلال عام ونصف بسبب أزمة البحر الأحمر

وشدد الفريق اسامة ربيع، على أن هذه الأزمة التي تمر بها قناة السويس أصعب من وقت جائحة كورونا، موضحا: "الفترة أطول وخسرنا في سنة ونصف 10.5 مليار دولار وده مبلغ كبير وأثر على الهيئة والحالة النفسية وكل شيء، وخلال أزمة كوفيد لم نخسر وعملنا تخفيضات كبيرة أيضًا".

رسوم تشجيع الشركات للعودة لقناة السويس

وأوضح أنهم اتخذوا إجراءات تخفيض الرسوم لتشجيع الشركات لعودة عبورهم في قناة السويس وكل الشركات رحبت بالقرار وكل الشركات، مؤكدًا أن جميع الشركات والتوكيلات الملاحية رحبت بقرار تخفيض رسوم قناة السويس، متابعًا: "نتوقع خلال شهر العودة للملاحة وفي أكثر من توكيل بدأ يحرك مراكب والمراكب بتعدي بعد هدوء الأوضاع في البحر الأحمر".

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