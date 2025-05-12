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أسامة ربيع: نفكر في تخفيض رسوم عبور السفن من قناة السويس 15% (فيديو)

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: لا يزال هناك توتر في البحر الأحمر بسبب هجوم الحوثيين على السفن لا سيما الإسرائيلية، ما يؤثر على حركة عبور السفن من المجرى الملاحي للقناة.

هل عادت حركة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها؟

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سفن الحاويات الكبيرة لا تزال لها لديها مخاوف من العبور بقناة السويس وتعتمد على طريق رأس الرجاء الصالح بسبب توترات البحر الأحمر.

وأكد أنه كان هناك تحسن في حركة عبور السفن بقناة السويس في مارس الماضي أفضل من إبريل، وبالتالي حركة الملاحة بالقناة لم تعد إلي طبيعتها.

وأشار إلى أنه تواصل مع الخطوط والشركات للعودة الي قناة السويس، ولكن تخوفهم لا يزال قائم بسبب هجوم الحوثيين على السفن، وعدم وجود هدنة في غزة.

توجيهات السيسي بشأن قناة السويس

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تتمثل في الجاهزية والاستعداد لتحسن الأمور، واستمرار التطوير في المجرى الملاحي والأسطول، معقبا:"الرئيس قالنا متوقفوش أي تطوير بقناة السويس".

مقترح تخفيض رسوم عبور السفن من قناة السويس

وأكد: نفكر في تخفيض رسوم العبور بقناة السويس بنسبة تتراوح ما بين 12 الي 15% اعتبارًا من الشهر الجاري حال تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على المقترح، وذلك كعامل مساعد للمساهمة في عودة حركة الملاحة لطبيعتها، معقبا:"مش هنخسر حاجة لو جت مراكز مع التخفيض لأننا في الأساس بنخسر مع تراجع عبور السفن من القناة".

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