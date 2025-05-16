تعليم الإسكندرية تكرم طلاب ومعلمي مدرسة وادي القمر كأفضل مدرسة (صور)

كرم الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، طلاب ومسؤولي مدرسة وادي القمر الابتدائية بإدارة العجمي التعليمية، لحصولها على أفضل مدرسة على مستوى محافظة الإسكندرية.

وجاء تكريم المدرسة كأفضل مدرسة من حيث النظافة، ومستوى التلاميذ، وتنفيذًا لمبادرة التعليم الابتدائي قادة اليوم صناع الغد، وذلك تحت قيادة سماح التوني مدير المدرسة، وإشراف علي محسن مدير التعليم الابتدائي، ورعاية هبه سليمان مدير إدارة العجمي التعليمية وخالد حماد وكيل الإدارة.



كما جرى تكريم مجمع حمزة بن عبد المطلب رسمي لغات (مرحلة ثانوية)، لحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة، في مسابقة أوائل الطلبة للمدارس الرسمية لغات.



وتكريم مجمع اللواء محمد نجيب رسمي لغات لحصوله على المركز الثاني المحافظة في مسابقة أفضل مدرسة تحت قيادة مدير المجمع أحمد عزت.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

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