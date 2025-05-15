بعد قرار لجنة التظلمات، ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بلقب الدوري الممتاز؟

قررت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا أمام نادي الزمالك، في أزمة مباراة القمة الماضية، وعدم خصم 3 نقاط من الأحمر في نهاية الموسم.

“فيتو” ترصد سيناريوهات تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الذي يتصدره برصيد 52 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراتي البنك الأهلي وفاركو، خلال الجولتين السابعة والثامنة، كي يضمن التتويج بلقب الدوري، دون النظر إلى نتائج منافسه المباشر بيراميدز صاحب المركز الثاني.

في حالة فوز الأهلي في مباراة والتعادل في أخرى، مع فوز بيراميدز في مباراتيه المقبلتين أمام بتروجت وسيراميكا، سيتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ56 نقطة لكل منهما، ليتم النظر إلى فارق الأهداف الذي يشهد تفوقا أهلاويا.

تتويج الأهلي بلقب الدوري قد يصبح أسرع في حالة سقوط بيراميدز أمام سيراميكا في الجولة المقبلة بالتعادل أو الخسارة، مع فوز الاهلي أمام البنك الأهلي، ليضمن الأحمر التتويج باللقب قبل الجولة الأخيرة.

ويحتل النادي الأهلي، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

جمع الأهلي نقاطه من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهة وحيدة، واعتبر خاسرًا اعتباريا في مباراة وحيدة أمام نادي الزمالك.

لجنة التظلمات تصدر القرار النهائي في أزمة قمة الأهلي والزمالك

وأصدرت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة، قرارها النهائي في أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وجاء القرار باعتبار الأهلي مهزوما 0/3 وتحمله للغرامات المالية، واعتماد قرار الرابطة الذي صدر يوم 30 مارس الماضي، وبالتالي عدم خصم 3 نقاط أخرى من النادي الأهلي في نهاية الدوري الممتاز.

ورأت لجنة التظلمات أنه لا يجوز الاستئناف على قرارات رابطة الأندية.

وكانت رابطة الأندية أرسلت حيثيات قرارها الصادر بعدم خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم، إلى لجنة التظلمات، كما أرسلت حيثيات قرارها الأول ضد الأهلي باعتباره خاسرًا أمام الزمالك 3 / 0 وخصم 3 نقاط منه نهاية الموسم، وأسباب تعديله.

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