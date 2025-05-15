البحوث الإسلامية يعلن أسماء 31 فائزة بمسابقة بنت الأزهر الوافدة 2

أعلن مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف بالشَّراكة مع قطاع مدن البعوث الإسلاميَّة، عن الفائزين في مسابقة: (بنت الأزهر الوافدة) للطالبات الوافدات في موسمها الثاني؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب شيخ الأزهر الشَّريف، بغَرْس قِيَم التُّراث الإسلامي الأصيل في نفوس الطلَّاب الوافدين، وتعريفهم علماءَ المسلمين وإسهاماتهم في خدمة الدِّين والإنسانيَّة، حيث تعقد المسابقة بإشراف أ.د. محمد الضويني وكيل الأزهر، أ.د. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومتابعة تنفيذية أ.د. إلهام شاهين الأمين المساعد لشئون الواعظات بالمجمع.

«البحوث الإسلامية» يعلن أسماء ٣١ فائزة في مسابقة «بنت الأزهر الوافدة» في موسمها الثاني

فازت بالمركز الأول كلٌّ من: مولودة النافعة وعفّة راشادا صديقي من إندونيسيا، وقد حصلت كل واحدة منهما على مبلغ قدره خمسة عشر ألف جنيه. أما المركز الثاني فكان من نصيب ديانا كاملة عزيزة، وعائشة انتان، ودفاع نامورا إسلامية، وحنان شهرزاد من إندونيسيا، ونلن أربعة عشر ألف جنيه لكل منهن. وفي المركز الثالث جاءت كل من فضيلة خنساء، وثالثة رحمة زاهدة، وشبنا زاهية من إندونيسيا، وحصلن على ثلاثة عشر ألف جنيه.



كما فازت بالمركز الرابع منال حسن عبد الجليل من اليمن، ومريم أسامة شفيق من فلسطين، وزينة مظفر علي من العراق، وقدرة الله أسيكناولا محمد من نيجيريا، ونلن اثني عشر ألف جنيه، أما المركز الخامس فكان من نصيب عكرمة أولياء، واندا يوديا، وثاني فضيلة من إندونيسيا، وقد حصلن على أحد عشر ألف جنيه لكل منهن. وفي المركز السادس جاءت كل من مونا قانتة، وغنى شاكرة، وضياء النساء شمالبية من إندونيسيا، ونلن عشرة آلاف جنيه. أما المركز السابع ففازت به تهاني عبد القادر تونق من جنوب السودان، وميرفت أحمد النور من السودان، وحكمت نجاش حسم من أريتريا، وقد حصلت كل واحدة منهن على تسعة آلاف جنيه.



وجاءت في المركز الثامن كل من دينا السيد عادل وندى السيد عادل من إندونيسيا، وحسنة محمود وخديجة أدم مصطفى من نيجيريا، ونلن ثمانية آلاف جنيه. أما المركز التاسع فكان من نصيب آلاء جعفر البشير وهلا دهب من السودان، وحصلتا على سبعة آلاف جنيه. وأخيرًا، فازت بالمركز العاشر ريني ساري وحيو، وعلياء النساء امتثال الله، وضياء ويني تري من إندونيسيا، ونلن ستة آلاف جنيه لكل منهن.



وقد شارك في لجنة تحكيم المسابقة أساتذة متخصصون في الطب النفسي والإعلامي وممثلين من وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

رؤية الأزهر الشَّريف الشَّاملة في رعاية الطالبات الوافدات

وتعكس المسابقة رؤية الأزهر الشَّريف الشَّاملة في رعاية الطالبات الوافدات، وتوفير بيئة محفِّزة للإبداع والتميُّز، مضيفًا أنَّ الأزهر لا يقتصر دَوره على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يحرص على تنمية جميع جوانب شخصيَّة الطالبة، من خلال توفير الفرص التي تمكِّنها من اكتشاف قدراتها وتطويرها؛ ممَّا يعزِّز شعورها بالانتماء والولاء لهذه المؤسَّسة العريقة، لتكون سفيرةً لها في بلادها بعد تخرُّجها في هذه المؤسسة الضاربة بجذورها الدعويَّة والعِلميَّة في أعماق التاريخ.



ويتمثل موضوع المسابقة لهذا العام في عَرْضٍ لكتاب (المقالتين: مصالح الأبدان والأنفس) لأبي زيد البلخي (ت: 322هـ)، وأنها تستهدف بثَّ روح الانتماء لمناهج الأزهر الشريف، وتعريف الطالبات الوافدات كُتُبَ التراث وكيفيَّة الاستفادة منها، وفَتْح المجال للتعبير عن فهم هذه الكُتُب بطريقة منهجيَّة مفيدة، وتنمية المهارات اللُّغوية لدى الطالبات، وإذكاء روح الإبداع والابتكار لديهنَّ، وشَغْل وقتهنَّ بعملٍ إبداعيٍّ علميٍّ وثقافيٍّ.

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