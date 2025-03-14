السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة علي محور الضبعة

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة، فيتو

أصيب 3 أشخاص في  حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


حادث محور الضبعة اليوم 
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى علي محور الضبعة اتجاه الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارو ملاكي  أعلى محور الضبعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم العمل على إنهاء الكثافات المرورية التى شهدتها  حركة السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث محور الضبعة اليوم حادث محور الضبعة محور الضبعة اليوم محور الضبعة

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

ارتفاع البتلو 60 جنيها، تحرك كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

بعد تلقيها استغاثات، محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال التنقيب عن الآثار بـ كرموز

عودة تقنية الفيديو، حكام مباريات اليوم السبت بكأس مصر

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

تضامن الدقهلية: صرف مساعدات عاجلة لضحايا حادث فرن كنافة المنصورة

منوعات

المزيد

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (فيديو وصور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء تيسير الزواج للأخ والأخت والابن والبنت في اليوم الـ15 من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، أم سلمة أول مهاجرة وآخر من تُوُفِّي من أمهات المؤمنين

تفسير رؤية صلاة العشاء في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية