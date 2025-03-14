إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة علي محور الضبعة

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على محور الضبعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



حادث محور الضبعة اليوم

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى علي محور الضبعة اتجاه الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارو ملاكي أعلى محور الضبعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم العمل على إنهاء الكثافات المرورية التى شهدتها حركة السيارات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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