الجمعة 16 مايو 2025
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الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 11 مسجدا في 7 محافظات

افتتاح المساجد الجديدة،
افتتاح المساجد الجديدة، فيتو
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تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (11) مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 16 من مايو 2025م، حيث تم إنشاء وبناء مسجدين جديدين، وإحلال وتجديد (8) مساجد، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

 

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن إلى 1339 مسجدًا

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024م حتى الآن، إلى (1339) مسجدًا، من بينها (910) مساجد بين إنشاء وإحلال وتجديد، و(429) مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ (13420) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و752 مليون جنيه.

 قائمة المساجد المقرر افتتاحها

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
 

ففي محافظة دمياط:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة عزب العرب بقرية الوسطاني – مركزكفر سعد.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد الزعفراني بقرية شارونة – مركز مغاغة؛ ومسجد خالد بن الوليد بقرية جزيرة شارونة – مركز مغاغة.


وفي محافظة قنا:
تم إحلال وتجديد مسجد السنادقة بقرية البحري سمهود بالمعيصرة – مركز أبو تشت. 
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة أحمد موسى بقرية منشية الجمال – مركز طامية؛ ومسجد النور بمنشية عبد المجيد بقرية الغرق – مركز إطسا؛ ومسجد محمد عيد بعزبة عبد النبي حسين – مركز الفيوم.
وفي محافظة القليوبية:
تم إنشاء وبناء مسجد الإيمان بقرية الشموت – مركز بنها.
تم صيانة وتطوير مسجد الصفا المحمدي بالشرقاوية البحرية – شبرا الخيمة.


وفي محافظة أسيوط:
تم إنشاء وبناء مسجد رياض الصالحين بقرية صنبو – مركز ديروط.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد السلطان مروان بقرية ميت العامل – مركز أجا. 


وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله –عز وجل– وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله –عز وجل– ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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إعمار بيوت الله الأوقاف قائمة المساجد المقرر افتتاحها محافظة القليوبية محافظة الدقهلية وزارة الأوقاف

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