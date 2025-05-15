أبرزهم ميسي، تعرف على نجوم الدوري الأمريكي المشاركين في مونديال الأندية

تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة نادي إنتر ميامي، أحد ممثلي الدوري الأمريكي في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، إلى جانب سياتل ساوندرز، فيما تبقى مشاركة لوس أنجلوس إف سي معلقة بانتظار حسم المواجهة الفاصلة أمام كلوب أمريكا المكسيكي.

مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس وكلوب أمريكا

وجاءت فرصة لوس أنجلوس إف سي عقب استبعاد فريق ليون المكسيكي من البطولة، حيث سيخوض الفريق الأمريكي مباراة فاصلة من مواجهة واحدة أمام كلوب أمريكا، والفائز سينضم إلى المجموعة الرابعة التي تضم تشيلسي الإنجليزي، وفلامنجو البرازيلي، والترجي التونسي.

وكان لوس أنجلوس إف سي قد خسر نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2023 أمام ليون، محققًا بذلك مركز الوصيف. ويقوده هذا الموسم المدرب ستيف تشيروندولو، الذي أعلن أن هذا العام سيكون الأخير له مع النادي.

ويبرز في صفوف لوس أنجلوس النجم الجابوني ديني بوانجا، هداف الدوري الأمريكي في 2023، إلى جانب الفرنسيين هوجو لوريس وأوليفييه جيرو، الذي لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن.

ورغم أن ميسي لا يحتاج لإثبات جديد بعد مسيرة استثنائية حافلة، إلا أن كأس العالم للأندية يوفّر له، في سن الـ 38، منصة جديدة لاستعراض سحره الكروي على الساحة الدولية.

وحصل نادي إنتر ميامي، بقيادة المدرب الأرجنتيني السابق تاتا مارتينو، على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة، كتمثيل عن الدولة المستضيفة.

وبرر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قراره بعد فوز النادي بدرع المشجعين (Supporters’ Shield) في موسم 2024، وتحقيقه رقمًا قياسيًا في عدد النقاط بتاريخ الدوري الأمريكي.

أبرز نجوم الدوري الأمريكي في مونديال الأندية

ويقود الفريق حاليًا المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، ويضم في صفوفه أسماء بارزة بطابع "برشلوني" واضح هم ميسي، ولويس سواريز، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا.

واستهلّ الفريق موسمه في 2025 بقوة، محافظًا على سلسلة من 8 مباريات دون هزيمة في الدوري، قبل أن يتلقى ضربة قوية بخروجه من نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف على يد فانكوفر وايتكابس الكندي (1-5 بمجموع المباراتين)، وهي خسارة تركت جرحًا لم يلتئم بعد، وطرحت تساؤلات حول هشاشة الدفاع.

وسينافس إنتر ميامي في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي، والأهلي المصري، وبورتو البرتغالي.

من جهته، يخوض سياتل ساوندرز البطولة بعد أن دخل التاريخ عام 2022 كأول نادٍ أمريكي يتوّج بلقب دوري أبطال كونكاكاف، ويضم الفريق لاعبين بارزين من أصول لاتينية، مثل الأرجنتيني بيدرو دي لا فيجا، والكولومبي-الأمريكي خيسوس فيريرا.

لكن الفريق وقع في مجموعة نارية تضم باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، وبوتافوجو البرازيلي.

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