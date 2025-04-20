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رياضة

بنفيكا يضرب فيتوريا جيماريش بثلاثية ويطارد سبورتنج لشبونة

بنفيكا،فيتو
بنفيكا،فيتو

فاز بنفيكا على مضيفه فيتوريا جيماريش 3-0 مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

أهداف مباراة بنفيكا ضد فيتوريا جيماريش

وتقدم بنفيكا عن طريق فانجيليس بافيليديس، في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله ألفارو فيرنانديز الهدف الثاني، في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 84، أحرز بافيلديس هدفه الثاني والثالث لبنفيكا.

موقف بنفيكا في الدوري البرتغالي

ورفع بنفيكا رصيده بهذا الفوز إلى 72 نقطة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر سبورتنج لشبونة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيتوريا جيماريش عند 48 نقطة، في المركز الخامس.

 

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