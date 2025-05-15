حجز قائد ميكروباص دهس مواطنا بالتجمع الخامس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز قائد سيارة ميكروباص دهس شخصا أسفل عجلات السيارة بمنطقة التجمع الخامس وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

مصرع شخص صدمته سيارة بالتجمع الخامس

وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه حال سير (أحد الأشخاص) بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة "ميكروباص" ولاذ قائدها بالفرار ونتج عن ذلك إصابته بعدة كسور وجروح أودت بحياته، وبسؤال شقيق المتوفى أيد ما سبق.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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