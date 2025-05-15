الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز قائد ميكروباص دهس مواطنا بالتجمع الخامس

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحجز قائد سيارة ميكروباص دهس شخصا أسفل عجلات السيارة بمنطقة التجمع الخامس وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

 

مصرع شخص صدمته سيارة بالتجمع الخامس 

 وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا بحدوث مصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه حال سير (أحد الأشخاص) بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة "ميكروباص" ولاذ قائدها بالفرار ونتج عن ذلك إصابته بعدة كسور وجروح أودت بحياته، وبسؤال شقيق المتوفى أيد ما سبق.

[[system-code:ad:autoads]

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجمع الخامس التجمع القاهرة الجديدة أمن القاهرة بمديرية امن القاهرة منطقة التجمع الخامس نيابة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

حبس سائق المقطورة المتهم بدهس بطل كمال الأجسام في التجمع

الإعدام والحبس 5 سنوات لـ 3 متهمين باستعراض العنف

تأجيل محاكمة المتهمين بخلية القاهرة الجديدة الإرهابية إلى جلسة 14 يوليو

حبس 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 280 مليون جنيه من تجارة المخدرات

حجز عاطل متهم بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا بالتجمع الخامس

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية في الشروق

بدء محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي

استعجال التحريات الجنائية عن طليق فنانة شهيرة متهم بالنصب والهروب من تنفيذ أحكام قضائية

الأكثر قراءة

تطور جديد في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي

إصابة جديدة تضرب صفوف الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلي

مدرب الأهلي الجديد يكشف حقيقة طلبه ضم لاعبين من أورلاندو

بعد مد التقديم، تفاصيل حجز شقق الإسكان المتنوع

جهود مكثفة لضبط المتهم الثالث في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من رمضان صبحي

صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

نانت يعاقب مصطفى محمد بغرامة مالية ويتبرع بها لجمعية تدعم المثليين

الزمالك ينهي أزمة المغربي خالد بو طيب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل الامتحانات ونجاح الطلاب

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالإسراف في أمور غير صالحة

ما محظورات الإحرام وما حكم رفع صوت المرأة في التلبية والدعاء؟

المزيد
الجريدة الرسمية