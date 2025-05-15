فريد زهران ينتقد غياب المواقف الأوروبية الداعمة لـ غزة

انتقد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي غياب المواقف الأوروبية القوية التي تتناسب مع خطورة الأوضاع في غزة، معتبرًا أن استمرار حرب الإبادة يتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.

خطورة صعود اليمين الأوروبي

وشدد فريد زهران على خطورة تصاعد خطابات القوى اليمينية والرجعية في أوروبا، والتي تستغل الأوضاع لتأجيج الكراهية والعنصرية ضد الشعوب العربية والإسلامية مطالبًا بموقف أوروبي أكثر وضوحًا وحسمًا بما يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة ويقلل من احتمالات تصاعد موجات العنف والتطرف

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفدًا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي السويدي برئاسة لينيا آدا.

حضر اللقاء المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، والدكتور فريدي البياضي نائب رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والدكتورة أميرة صابر، نائب رئيس الحزب للتخطيط الاستراتيجي، وريهام عبدالنبي عضو مجلس النواب، والدكتور حنا جريس، عضو مجلس الشيوخ.

والدكتور محمد سالم، أمين الهيئة البرلمانية للحزب..

من ناحيته حذّر الدكتور حنا جريس من خطورة غياب المواقف الأوروبية الحادة والضاغطة بقوة لوقف عجلة الحرب، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج يعني إهدار حقوق الشعب الفلسطيني وزيادة خطابات الكراهية، مما يخلق بيئة خصبة لتصاعد موجات العنف والتطرف في المستقبل، وهو ما ينذر بتبعات خطيرة على الاستقرار الداخلي في أوروبا ذاتها.

تبادل الخبرات والبرامج التدريبية

ومن جانبه، أكد الدكتور فريدي البياضي على أهمية العلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط الحزبين، معربًا عن رغبة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تطوير آفاق التعاون المشترك، والاستفادة من هذه العلاقات في تبادل الخبرات والبرامج التدريبية التي تستهدف تنمية قدرات الشباب والهيئة البرلمانية والكوادر الحزبية المختلفة، بما يسهم في بناء جيل سياسي واعٍ وقادر على مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبها، طرحت الدكتورة أميرة صابر عددًا من الأسئلة حول آليات اختيار أعضاء المجالس النيابية داخل حزب العمال السويدي، مركزة على عملية انتخاب لجنة الانتخابات ومهامها، وكيفية التعامل مع التحديات الرئيسية التي تواجه الحزب.

وتطرقت أميرة إلى الانحراف الملحوظ في تصويت العمال ذوي الياقات الزرقاء لصالح حزب ديمقراطيي السويد (SD) وتأثير ذلك على الخريطة السياسية، والانقسام الكبير بين نسب التصويت في المناطق الحضرية والريفية، وكذلك انخفاض معدلات انضمام الشباب للحزب.

واختتمت حديثها بشرح الآليات التي يتبعها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في التعامل مع التحديات لضمان تماسك الصفوف وتحقيق التوازن بين مختلف التوجهات.

ملفات التنمية الاقتصادية المستدامة

كما استعرض الدكتور محمد سالم آلية عمل الهيئة البرلمانية للحزب، موضحًا دورها في مناقشة القضايا المحورية التي تلامس احتياجات المواطنين، مما جعل الحزب مؤثرًا رغم قلة عدد ممثليه في مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد سالم أن الحزب، رغم قلة عدد ممثليه في البرلمان، يسعى لتقديم صوت قوي ومدروس حول قضايا العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على ملفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتحدثت النائبة ريهام عبد النبي عن تجربتها البرلمانية في التعبير عن مبادئ وقيم الديمقراطية الاجتماعية.

في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق وتبادل الرؤى حول القضايا المشتركة، بما يعزز من موقف الحزبين في الدفاع عن حقوق الشعوب وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والتضامن الإنساني.

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يسهم في بناء مواقف أكثر تماسكًا تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة كرافعة لتحقيق السلام والاستقرار.

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