الخميس 15 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التموين يناقش نظم تتبع السلع الاستراتيجية بمشاركة تحالف دولي تقني

الدكتور شريف فاروق،
الدكتور شريف فاروق، وزير التموين
ads

 ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة نظم تتبع حركة السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والدقيق، بمشاركة وفد روسي رفيع المستوى وتحالف دولي من الشركات التقنية، وذلك في إطار خطة الوزارة التموين لتعزيز الشفافية والحوكمة في منظومة تداول السلع الاستراتيجية،

 

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وتحالف تقني يضم شركات XTRACE – NSPAS – QUDA ITAC، بالإضافة إلى شركة قدرة إيتاك، والتي تمثل إحدى الكيانات الرئيسية في هذا التحالف الدولي.

 

ضم الوفد الروسي كلًا من الدكتور أندريه جليزنوف، رئيس العمليات الإقليمية، وأندريه كيريلوف، الرئيس التنفيذي للعمليات، إلى جانب السيد أليكسي تيليكوف والسيد كونستانتين ريومكين.

 

كما حضر عن مجمع الإصدارات المؤمنة اللواء أحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي للمجمع، والعميد أحمد شاهين، والعقيد حاتم الناظر.

 

ومن شركة قدرة إيتاك، شارك السيد عبد المنعم الحسيني، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد سامح، العضو المنتدب، والسيد ممدوح الشيشتاوي، عضو مجلس الإدارة.

 

استعرض الاجتماع الآليات المقترحة لتطبيق نظام رقمي متكامل لتتبع السلع الاستراتيجية، يضمن الرقابة منذ لحظة دخول السلع إلى الموانئ وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مع التركيز على دور التقنية الحديثة في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل معدلات الفاقد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

كما ناقش المشاركون التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق النظام، وسبل التكامل بين الجهات المختلفة، إلى جانب عرض تفصيلي قدمه مجمع الإصدارات وتحالف الشركات التقنية، استعرضوا خلاله نماذج تطبيق ناجحة لهذا النظام في عدد من الدول.

 

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على أهمية استمرار التعاون مع الجانب الروسي، لا سيما في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في ملف توريد القمح، مشددًا على أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الأمن الغذائي.

 

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من كافة الجهات المعنية، واستمرار التنسيق الفني والتنظيمي، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ووضع جدول زمني واضح لتقييم الأداء وتعزيز أطر التعاون المستقبلي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف فاروق وزير التموين الاصدارات المؤمنة السلع الإستيراتيجية

الأكثر قراءة

تطور جديد في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من اللاعب رمضان صبحي

إصابة جديدة تضرب صفوف الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلي

مدرب الأهلي الجديد يكشف حقيقة طلبه ضم لاعبين من أورلاندو

بعد مد التقديم، تفاصيل حجز شقق الإسكان المتنوع

جهود مكثفة لضبط المتهم الثالث في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا من رمضان صبحي

نانت يعاقب مصطفى محمد بغرامة مالية ويتبرع بها لجمعية تدعم المثليين

صفقات مالية لا اقتصادية، عصام كامل يكشف الهدف الخفي من زيارة ترامب للخليج (فيديو)

الزمالك ينهي أزمة المغربي خالد بو طيب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 3866 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفاصيل مسابقة تعيين معلمي الحصة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الجمعة لتسهيل الامتحانات ونجاح الطلاب

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بالإسراف في أمور غير صالحة

ما محظورات الإحرام وما حكم رفع صوت المرأة في التلبية والدعاء؟

المزيد
الجريدة الرسمية