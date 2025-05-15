وزير التموين يناقش نظم تتبع السلع الاستراتيجية بمشاركة تحالف دولي تقني

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة نظم تتبع حركة السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح والدقيق، بمشاركة وفد روسي رفيع المستوى وتحالف دولي من الشركات التقنية، وذلك في إطار خطة الوزارة التموين لتعزيز الشفافية والحوكمة في منظومة تداول السلع الاستراتيجية،

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وتحالف تقني يضم شركات XTRACE – NSPAS – QUDA ITAC، بالإضافة إلى شركة قدرة إيتاك، والتي تمثل إحدى الكيانات الرئيسية في هذا التحالف الدولي.

ضم الوفد الروسي كلًا من الدكتور أندريه جليزنوف، رئيس العمليات الإقليمية، وأندريه كيريلوف، الرئيس التنفيذي للعمليات، إلى جانب السيد أليكسي تيليكوف والسيد كونستانتين ريومكين.

كما حضر عن مجمع الإصدارات المؤمنة اللواء أحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي للمجمع، والعميد أحمد شاهين، والعقيد حاتم الناظر.

ومن شركة قدرة إيتاك، شارك السيد عبد المنعم الحسيني، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد سامح، العضو المنتدب، والسيد ممدوح الشيشتاوي، عضو مجلس الإدارة.

استعرض الاجتماع الآليات المقترحة لتطبيق نظام رقمي متكامل لتتبع السلع الاستراتيجية، يضمن الرقابة منذ لحظة دخول السلع إلى الموانئ وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مع التركيز على دور التقنية الحديثة في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل معدلات الفاقد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما ناقش المشاركون التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بتطبيق النظام، وسبل التكامل بين الجهات المختلفة، إلى جانب عرض تفصيلي قدمه مجمع الإصدارات وتحالف الشركات التقنية، استعرضوا خلاله نماذج تطبيق ناجحة لهذا النظام في عدد من الدول.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، على أهمية استمرار التعاون مع الجانب الروسي، لا سيما في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في ملف توريد القمح، مشددًا على أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا رئيسيًا في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من كافة الجهات المعنية، واستمرار التنسيق الفني والتنظيمي، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ووضع جدول زمني واضح لتقييم الأداء وتعزيز أطر التعاون المستقبلي.

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