محافظ الجيزة يتفقد تطوير طريق أبو الهول السياحي استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية اليوم الخميس لمعاينة طريق أبو الهول السياحي، والمقرر أن يشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير وتحسين للخدمات لاستيعاب الحركة المرورية المنتظرة مع الافتتاح الرسمي المتحف المصري الكبير ومشروعات التطوير بذلك القطاع.

معاينة طريق أبو الهول السياحي

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال من المقرر أن تشمل توسعة ورصف الطريق لمسافة ١ كم وعرض ١٣ م، مضيفًا أنها ستتضمن تحسين شبكة الإنارة وتوفير ساحات انتظار وتركيب بلاط إنترلوك بالأرصفة على جانبي الطريق وتهذيب وتجميل الأشجار وتهيئة أكشاك وغرف الكهرباء والغاز والاتصالات وتحسين المظهر الحضاري لها.



وفي ذات السياق حرص محافظ الجيزة خلال جولته على معاينة الإسطبلات الحضارية الجديدة والمقامة بمنطقة كفر الجبل للتأكد من جاهزيتها، حيث اطمأن المحافظ على الاستعدادات الخاصة بتسكين الباكيات وآلية دخول وخروج الدواب والمترددين على الاسطبلات.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وشدد على نائب المحافظ ورئيس حي الهرم باستمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة من المنظومة الحضارية.



كما حرص المحافظ على إجراء لقاءات مع أهالي المنطقة والتعرف على آرائهم حول أعمال التطوير موجهًا ببحث عدد من الشكاوى والرؤى والمقترحات التي توجهوا بها خلال الجولة.



رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

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