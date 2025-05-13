إزالة 21 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز الجيزة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات

اطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات، والتي أسفرت عن إزالة ٢١ حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين والعياط وأطفيح ومنشأة القناطر.

في مركز ومدينة العياط تم تنفيذ ٧ حالات إزالة شملت تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ضمت إزالة حوائط من البلوك الأبيض بمساحة ٨٧ م٢ بقرية جرزا، وإزالة سور من البلوك الأبيض بطول ٢٠ م٢ بقرية اللشت، بالإضافة إلى إزالة أساس من البلوك الأبيض بمساحة ٦٠ م٢ بعزبة جورين التابعة لقرية جرزا، وإزالة أساس بمساحة ١٥٠ م٢ بقرية كفر عمار، كما تم إزالة سور من البلوك الأبيض بقرية اللشت زمام قرية المتانيا بمساحة ٦٠م٢ بالإضافة إلى إزالة شدة خشبية بمساحة ١٣١ م٢ بقرية ميت القايد، وإزالة سور وغرفتين من البلوك الأبيض بمساحة ١٣١ م٢ بقرية طهما.

إزالة حالات التعدي بالبناء المخالف

وفي مركز البدرشين تم تنفيذ ٨ حالات إزالة لتعديات بالبناء المخالف في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شملت إزالة سور من البلوك الأبيض بمساحة ١٢٠ م٢ بقرية ميت رهينة وسور بمساحة ٦٠٠ م٢ بقرية سقارة، وإزالة جمالون قيد الإنشاء بمساحة ٣٦٠ م٢ بقرية أبو صير، إلى جانب إزالة سور بمساحة ٣٠٠ م٢ بقرية ميت رهينة وسور آخر بمساحة ٢٠٠ م٢ بقرية الشنباب ضمن نطاق المرازيق، بالإضافة إلى إزالة سور آخر بمساحة ١٢٠ م٢ بقرية ميت رهينة، وتنفيذ حالتين مماثلتين بقرية ميت رهينة بمساحة ٢٤٠م٢.

وفي مركز منشأة القناطر تم تنفيذ حالتين إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث تمت إزالة مبانٍ من البلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠ م٢ خارج الزمام ضمن ولاية السكة الحديد، بالإضافة إلى إزالة مبانٍ مماثلة ناحية غرب الرياح بقرية أبو غالب.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة على الأراضي أملاك الدولة إلى جانب تنفيذ 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بكفر قنديل (قرية الصالحية) على مساحة (250 م)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات محافظ الجيزة للالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات

ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية،، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.