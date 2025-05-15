نقل نهائي كأس فرنسا لكرة اليد بمشاركة يحيى ودودو لأول مرة على شاشة مصرية

تنقل قناة أون سبورت نهائي كأس فرنسا لكرة اليد 2025 لأول مرة عبر شاشة مصرية، في لقاء استثنائي يجمع بين اثنين من كبار الأندية الفرنسية، ويشهد صداما خاصا بين نجمي منتخب مصر يحيى خالد وأحمد هشام "دودو".

موعد مباراة مونبلييه وباريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا لكرة اليد

يصطدم بفريق مونبلييه الذي يضم أحمد هشام، أمام فريق باريس سان جيرمان بقيادة يحيى خالد، في نهائي مرتقب يقام يوم الأحد 18 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة "بيرسي الكبرى" بالعاصمة الفرنسية باريس، وسط ترقب واسع من جماهير كرة اليد المصرية والعربية.

تأهل فريق باريس سان جيرمان

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوز عريض على فريق شامبيري سافوي بنتيجة 39-27، في مباراة تألق فيها النجم المصري يحيى خالد.

تأهل فريق مونبلييه

وبينما صعد فريق مونبلييه للنهائي بعد انتصاره على فريق ليموج بنتيجة 31-25، في لقاء شهد مواجهة مصرية خاصة أيضًا، حيث شارك الدولي المصري سيف الدرع في صفوف ليموج، بينما واصل أحمد هشام "دودو" تألقه مع فريقه مونبلييه، ليقوده إلى النهائي المرتقب.

مباراة مونبلييه ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس فرنسا لكرة اليد

وتأتي تغطية أون سبورت لهذا الحدث في إطار حرصها على دعم اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا، وذلك برعاية الشركة المتحدة للرياضة، التي تهتم بإبراز مشاركات الأبطال المصريين في البطولات القارية والدولية بمختلف الألعاب الجماعية.

كما تتيح القناة لعشاق كرة اليد في مصر والوطن العربي فرصة متابعة واحدة من أقوى مواجهات الموسم الأوروبي، في أمسية ينتظر فيها المصريون بفخر تتويج أحد نجومهم بالكأس على أرض باريس.

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