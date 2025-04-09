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رياضة

يحيى خالد مع باريس سان جيرمان في مواجهة شامبيري بنصف نهائي كأس فرنسا

فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد

كرة اليد، يلتقي اليوم فريق باريس سان جيرمان لكرة اليد، بقيادة النجم المصري يحيى خالد، مع نظيره شامبيري سافوي، في لقاء مرتقب ضمن نصف نهائي كأس فرنسا لكرة اليد 2025، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وشامبيري سافوي

وتنقل قناة أون سبورت المباراة بشكل حصري ضمن تغطيتها المتميزة للبطولة في إطار دعم اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج.

ويعد هذا اللقاء حاسمًا لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية، حيث ضرب مونبلييه بقيادة المصري أحمد هشام دودو موعدًا في النهائي المقرر يوم 18 مايو المقبل على صالة "بيرسي الكبرى" في باريس، بعد فوزه على ليموج، بقيادة المصري شيف الدرع، بنتيجة 31-25.

 

وكان باريس سان جيرمان قد تأهل إلى هذا الدور بعد مباراة مثيرة أمام حامل اللقب نانت، حسمها برميات الترجيح بعد التعادل 35-35، بفضل تألق يحيى خالد الذي سجل رمية جزائية حاسمة، وبينما بلغ شامبيري نصف النهائي بعد الفوز على دانكيرك بنتيجة 28-24.

وتعد مباراة الليلة من أقوى مواجهات الموسم، حيث يترقب عشاق كرة اليد المصرية والأوروبية أداء يحيى خالد الذي يواصل تقديم مستويات مميزة مع العملاق الباريسي.

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كرة اليد باريس سان جيرمان يحيى خالد شامبيري سافوي نصف نهائي كأس فرنسا لكرة اليد أون سبورت قناة أون سبورت

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