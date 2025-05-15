عادل سليم نائبا لرئيس الاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة ومي زين رئيسا للجنة التطوير

فازت مي زين الدين رئيسة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بمنصب رئيس لجنة التطوير بالاتحاد العربي، كما فاز عادل سليم، نائب رئيس الاتحاد المصري، بمنصب نائب لرئيس الاتحاد العربى عن قارة إفريقيا، بجانب فوز محمود عبد العزيز (مصر) بمنصب رئيس اللجنة الفنية.

وأُعلن رسميًا عن إشهار الاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، خلال اجتماع تأسيسي عقد الكويت بمشاركة 10 دول عربية، مقسمة إلى الدول الإفريقية وتضم مصر، السودان، الصومال، تونس، والدول الآسيوية: الكويت، السعودية، العراق، لبنان، فلسطين، الأردن، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الدول العربية، وبحضور نخبة من الشخصيات الرياضية العاملة في مجال رياضة ذوي الإعاقة.

الاتحاد العربي لكرة السلة للكراسي المتحركة

وأسفرت الجلسة التأسيسية عن انتخاب عباس وناس، رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، رئيسًا للاتحاد العربي، إلى جانب انتخاب مروان العميل، أمين عام اللجنة البارالمبية اللبنانية، نائبًا للرئيس عن قارة آسيا، وعادل سليم، ممثل الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، نائبًا للرئيس عن قارة إفريقيا.

كما تم انتخاب محمد الخزاعلة من المملكة الأردنية أمينًا عامًا للاتحاد العربي.

وضمت الجمعية العمومية كلا من شافى الهاجري – رئيس الاتحاد الكويتي لكرة السلة على الكراسي المتحركة.. وخالد الهاجري ممثل المملكة العربية السعودية.. وعنان لبادة ممثل الاتحاد الفلسطيني.. والسيد شمس الدين رئيس الجمعية التونسية لرياضة ذوى الإعاقة.. وعلي محمود رئيس اللجنة البارالمبية الصومالي.

وفي إطار استكمال البنية الإدارية للاتحاد، تم اختيار رؤساء اللجان على النحو التالي:

مي زين الدين (مصر) – رئيسة لجنة التطوير محمود عبد العزيز (مصر) – رئيس اللجنة الفنية.. وعيسى عبد الله (الكويت) – رئيس لجنة المسابقات.. وبتيل معمر (فلسطين) – رئيسة لجنة التصنيف.

وعبّرت مى زين الدين رئيسة اتحاد السلة المصرى على الكراسى المتحركة، ورئيسة لجنة التطوير بالاتحاد العربي، عن فخرها بتمثيل مصر في هذا المنصب العربي، مؤكدة أن هذا الأختيار لا يُعد تكريمًا فرديًا فقط، بل هو اعتراف بقدرات الشباب المصرى ودورهم في بناء مستقبل رياضي أكثر عدلًا وتخصصًا على مستوى الوطن العربي، ووجهت شكرها للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى أعتبره الأب الروحى لرياضات المعاقين نظرا لمساندته القوية واهتمامه الكبير بدعم جميع رياضات متحدى الإعاقة.

وقالت مى زين الدين، اختياري يحمل مسؤولية كبيرة، وسأحرص على أن أكون صوتًا لمصنفي المنطقة وتطوير اللعبة، وللاعبين وكوادر كرة السلة على الكراسي المتحركة، وخاصة أولئك الذين يعملون في ظروف صعبة كما هو الحال فى بعض البلدان.

الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة

وقالت: “نفتخر بتمثيل مصر في هذا الحدث الهام، ونسعى جاهدين لأن نكون جزءًا فاعلًا في دفع رياضة كرة السلة للكراسي المتحركة إلى آفاق جديدة عربيًا ودوليًا،ونحن شاركنا في الاجتماع التأسيسي للاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة في الكويت، والذي يعد خطوة تاريخية نحو تعزيز التعاون العربي وتوحيد الجهود لتطوير اللعبة على مستوى المنطقة”.

فيما قال عادل سليم، نائب رئيس للاتحاد العربي لكرة السلة على الكراسي المتحركة،يعد تأسيس الاتحاد العربي خطوة محورية واستراتيجية نحو تعزيز التعاون العربي في مجال كرة السلة على الكراسي المتحركة، من خلال توحيد الجهود لتطوير اللعبة، ودعم اللاعبين والأجهزة الفنية، ورفع مستوى التنافس الإقليمي بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز مشاركة وتمكين اللاعبين من ذوي الإعاقة الحركية.

وقال عادل سليم نائب رئيس الاتحاد العربى،نحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في توحيد الجهود، وتوفير منصات احترافية للبطولات والتدريب، والعمل بروح الفريق العربي الواحد.

والاتحاد العربي سيكون مظلة فاعلة تُعنى بالتنمية الرياضية والتمثيل المشرف في المحافل الدولية.

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