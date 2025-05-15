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محافظ الإسكندرية يشهد ندوة توعوية موسعة حول الوقاية والعلاج

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يشهد ندوة توعوية موسعة حول الوقاية والعلاج

 شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، بديوان عام محافظة الإسكندرية، الندوة التوعوية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم وطرق العلاج والوقاية، وذلك بالتعاون بين المؤسسة العلمية للقلب والشرايين (CVREP) ومحافظة الإسكندرية.

 

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وخلال كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية أن التثقيف الصحي والوقاية يمثلان الركيزة الأساسية للحد من انتشار الأمراض المزمنة، وعلى رأسها ارتفاع ضغط الدم، مشيدًا بتضافر جهود الجهات المنظمة والداعمة لهذه الفعالية الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة على دعم المبادرات التي تعزز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطن السكندري.

وتضمنت الندوة ورشة عمل حول "الإنعاش القلبي الرئوي"، تناولت مخاطر مرض ارتفاع ضغط الدم وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى تقديم فحوصات طبية مجانية لقياس ضغط الدم ونسبة السكر، في إطار تعزيز مفهوم الصحة الوقائية لدى المواطنين.

جدير بالذكر؛ استهدفت الندوة عددًا من موظفي ديوان عام المحافظة، وموظفي الجهات التنفيذية مثل مديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والسياحة والمصايف، واستاد الإسكندرية الدولي، حيث تم إجراء  تدريب عملي مكثف لرفع كفاءة المشاركين وتمكينهم من الاستجابة الفعالة لحالات الإنعاش القلبي الطارئة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد صبحي أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الاسكندرية ورئيس المؤسسة العلمية للقلب والشرايين، الدكتور محمود حسنين أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الاسكندرية، والدكتور عمرو زكى أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الاسكندرية، وأ.د محمد لطفى رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، والدكتور طارق الزواوى أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة الاسكندرية، والدكتور  طارق الخولى أستاذ أمراض القلب بالقصر العيني.

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الفريق أحمد خالد الاسكندرية ومحافظة الإسكندرية

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