مصرع طالب غرقا في نهر النيل بقنا

لقي طالب إعدادي مصرعه، اليوم الخميس، غرقًا داخل نهر النيل خلال الاستحمام هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، في مدينة نقادة، غرب محافظة قنا، وجاري البحث لانتشال جثمانه من المياه.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع طالب إعدادي غرقًا خلال الاستحمام في نهر النيل مدينة نقادة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين مصرع طالب يُدعى أحمد.م، يبلغ من العمر 15 عامًا، في الصف الثالث الإعدادي، جاري البحث عن جثمانه لانتشاله من مياه نهر النيل في مدينة نقادة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.



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