تراجع المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت

افتتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض اليوم الخميس مع انحسار النشوة الناجمة عن هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، في حين تعرض سهم يونايتد هيلث لضغوط عقب تقرير أفاد بأن وزارة العدل الأمريكية تحقق مع شركة التأمين الصحي بتهمة الاحتيال.

مؤشر داو جونز الصناعي وستاندر اند بورد

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي ينخفض 273.1 نقطة، أي بنسبة 0.65%، ليصل إلى 41777.98 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.8 نقطة، أو 0.39%، إلى 5869.82 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب 115.6 نقطة، أو 0.60%، ليصل إلى 19031.243 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.