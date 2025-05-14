ارتفاع مؤشرات الأسهم العالمية بالتزامن مع التهدئة بين أمريكا والصين

ارتفعت الأسهم العالمية وبورصة وول ستريت بفضل تراجع التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، في حين واصل الدولار خسائره بعد أن أبقت بيانات التضخم الأميركية على احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار الذهب مع تراجع جاذبية المعدن الثمين كملاذ آمن بسبب انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت الأسهم الأوروبية بعد مكاسب لأربع جلسات، بينما ارتفعت الأسهم في آسيا.

أداء الأسهم في أنحاء العالم

وارتفع المؤشر إم.إس.سي.آي الذي يقيس أداء الأسهم في أنحاء العالم 2.24 نقطة، أي 0.26%، إلى 873.44 نقطة.

ومع توقف خلاف الرسوم الجمركية مؤقتا بين الصين والولايات المتحدة وتطبيق هدنة على ما يبدو في الحرب التجارية العالمية، زاد إقبال المستثمرين على شراء الأسهم العالمية ما دفعها إلى الارتفاع.

المؤشر داو جونز الصناعي

وفي وول ستريت، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 64.35 نقطة أو 0.15% إلى 42204.78. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.26 نقطة أي 0.04% إلى 5888.81، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 72.27 نقطة أو 0.38%، إلى 19082.35 نقطة.

أما المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فتراجع بعد أن قفز بأكثر من 17% منذ التاسع من أبريل، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق معظم الرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

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