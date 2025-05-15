كاف ينقل إياب نهائي الكونفدرالية بين سيمبا ونهضة بركان إلى زنجبار

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، رسميا، نقل ملعب إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بين سيمبا التنزاني ونهضة بركان المغربي إلى زنجبار بدلًا من العاصمة التنزانية دار السلام.

سبب نقل ملعب إياب نهائي الكونفدرالية

وجاء ذلك بعد الصعوبات التي واجهها كاف خلال عمليات التقييم الفني للملعب الوطني في دار السلام وعدم صلاحيته لاستضافة المباراة النهائية يوم 25 مايو الجاري.

ومن المقرر إقامة اللقاء علي ملعب عمان في جزيرة زنجبار يوم 25 مايو الجاري في الثالثة عصرًا بتوقيت جرينتش.

وأرسل كاف خطاب للاتحاد التنزاني لكرة القدم يعرب فيه عن خالص تقديره لاتحاد تنزانيا لكرة القدم وحكومة تنزانيا على تعاونهم القوي والتزامهم في التحضير لنهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ولكن بعد سلسلة من التقييمات الفنية التفصيلية التي أجراها مستشارو الملاعب الدوليون التابعون للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومع مراعاة موسم الأمطار الحالي في تنزانيا، فقد أوصى بشدة من وجهة نظر فنية بحتة بإقامة المباراة النهائية في استاد أمان في زنجبار.

وأكد كاف في خطابه وفقا لموقع وين وين، أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد مشاورات شاملة، بهدف وحيد وهو ضمان أفضل الظروف والتجربة الرياضية الممكنة للاعبين والمشجعين. وهو لا يعكس بأي حال من الأحوال الجهود المتميزة التي بذلها اتحاد زنزيبار لكرة القدم لاستضافة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية.

مشوار سيمبا ونهضة بركان في الكونفدرالية

وكان سيمبا التنزاني قد استقبل منافسه الجنوب أفريقي ستيلينبوش في ذهاب الدور ربع النهائي بالبطولة على ملعب أمان الواقع بجزيرة زنزيبار، وذلك لخضوع ملعبه الأساسي للإصلاحات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتأهل سيمبا التنزاني للدور النهائي بعد فوزه ذهابًا بهدف دون رد على ملعبه، فيما فرض بطل تنزانيا التعادل السلبي على مضيفه الجنوب أفريقي ستيلينبوش ليتأهل للنهائي.

وتمكن نادي نهضة بركان المغربي من التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية رغم خسارته إيابًا في الجزائر على ملعب الشهيد حملاوي أمام نادي شباب قسنطينة 0-1 وذلك لسابق فوزه في لقاء الذهاب بالمغرب برباعية نظيفة.

وسيخوض نهضة بركان المغربي النهائي الخامس على مستوى مسابقة كأس الكونفدرالية، إذ فاز بنسختي عام 2020 و2022 وخسر نهائيين أمام الزمالك المصري في عامي 2019 و2024.

الجدير بالذكر أن كاف قد قرر إقامة مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم 17 مايو في مدينة بركان على الملعب البلدي في السابعة مساء بتوقيت جرينيتش.

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