الخميس 15 مايو 2025
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وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يزور مستشفى العباسية للصحة النفسية

وفد يزور مستشفي العباسية
وفد يزور مستشفي العباسية للصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمترديين على المستشفى والمستفيدين.

يأتى ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والسكان والمجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة جهود الدولة لضمان تفعيل هذه الحقوق خاصةً للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الزيارة تتضمن عقد عدة جلسات حوارية  ونقاشية، وأيضا جولة ميدانية داخل المستشفى، شملت عددًا من الأقسام مثل قسم العلاج الطوعي للرجال والسيدات، بالإضافة إلى مركز علاج الإدمان.

وأضاف "عبد الغفار"، أن الوفد حرص خلال الجولة على عقد لقاءات فردية مع بعض النزلاء من الفئات محل الاهتمام، للاستماع إليهم بشكل مباشر.

الزيارة بدأت باجتماع مشترك بين الوفد وقيادات الأمانة العامة

 

ومن جانبها، قالت الدكتورة وسام أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية إن الزيارة بدأت باجتماع مشترك بين الوفد وقيادات الأمانة العامة، تضمن عرضًا شاملًا حول تشكيل الأمانة ودورها واختصاصاتها، إلى جانب عدد المستشفيات التابعة لها على مستوى الجمهورية،كما استعرضت الاستراتيجيات والخطط الحالية، وأبرز الخدمات المقدمة من خلال مستشفيات الأمانة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المنظومة.

وأكدت "أبو الفتوح" أن اللقاء تتضمن أيضا طرح الاستفسارات حول أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية النفسية، مثل النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم التطرق إلى ألية تمكين أسر النزلاء لمتابعة ذويهم داخل المستشفيات.

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من جهتها، أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالخدمات داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وأضافت أن الزيارات التفقدية تعد واحدة من أهم آليات عمل المجلس وتساعد علي تنفيذ خططها واستراتيجياتها  في متابعه  الجهود المبذوله لتعزيز واحترام حقوق الانسان، بالإضافه إلى أن العلاج النفسي  يعد من الحقوق الاساسيه وفقا لاستحقاق دستوري ومعايير حقوق الانسان.

واختُتمت الزيارة بوضع عدد من التوصيات الهامة، التي من المقرر أن يتضمنها تقرير المجلس حول هذه الزيارة التفقدية.

حضر الزيارة الدكتور  أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، والدكتورة أماني وهبة، مدير عام المستشفيات، والدكتور عماد مشالي، مدير عام مستشفي العباسية  والدكتورة وفاء بنيامين والجواد أحمد، عضوي المجلس.

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احترام حقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان القومى لحقوق الإنسان كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مستشفى العباسية للصحة النفسية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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