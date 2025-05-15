خطة النواب تناقش موازنة الأوقاف بقيمة 2.3 مليار جنيه للعام المالي الجديد

استعرضت هبة عرفة مدير عام الشئون المالية بوزارة الأوقاف، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025 /2026، قائلة: “الإيرادات المستهدفة 2.3 مليار جنيه، منها 2 مليار جنية موارد ذاتية، وشهد بند الأجور والتعويضات بزيادة عن العام الماضى، حيث كان يبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن المخصص له فى العام المالى المقبل 2 مليار جنيه”.

موازنة وزارة الأوقاف

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025-2026، فى حضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.

وتابعت عرفة:" شهد الاستثمار زيادة 48 مليون جيه، مؤكدة أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الوزارة والمديريات، وفى نفس الوقت وفقا لما هو متاح من موارد، وتعتمد على تطبيق مبدأ الشفافية وتحقيق الانضباط المالى".

لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

ومن جانبه، تساءل النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب الزيادة فى باب الاستثمارات، قائلا:" من أهم الأبواب فى مشروع الموازنات".

وعلق ممثل وزارة الأوقاف، بأن هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد، إضافة لـ 100 مليون جنيه رفع كفاءة المساجد الأثرية، و5 ملايين جنيه لرفع الأذان الموحد.

فيما وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، عددا من الأسئلة للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وقال مصطفي سالم،: “ كم عدد المساجد والزوايا بمصر؟، وعدد الذي يحتاج لإحلال وتجديد وصيانة، وكذلك عدد المغلق منها والفترة الزمنية والتكلفة التي تحتاج لتنفيذها؟، وما هي رؤية الوزير في التعامل مع هيئة الأوقاف المصرية والشركات المملوكة للوزارة”.

واختتم مصطفى، حديثة بسؤال الوزير عن موقف مستشفي الدعاة بسوهاج والتي بدء العمل بها منذ عشرين عاما؟.

وزير الأوقاف

وعلق الأزهرى أثناء اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، قائلا:" يبلغ عدد المساجد حوالى 160 ألف مسجد، منها تقريبا 38 ألفا و500 زاوية، وفيما يخص الإحصائية الدقيقة سيتم إرسالها مكتوبة للجنة للإطلاع عليها، لافتا إلى أن هيئة الأوقاف هناك خطة شاملة لتصبح هيئة استثمارية لتعزيز مواردها وتعزيز الاستفادة من الأصول بها، وذلك حتى تكن من الموارد الأساسية والرئيسية، مشيرا إلى أن إيرادات الهيئة حوالى 2.7 مليار جنيه".

وقال:" اتمنى أن تصبح 2.7 مليار دولار، وهناك إجراءات جادة لضمان تحقيق ذلك، خاصة وأنها تمتلك من المقومات والمارد ما يجعلها تستطيع تحقيق ذلك، وأنة بحث عن شخص تتوفر فية خبرة اقتصادية حتي تم التوصل آلية وتم تعيين رئيسا لهيئة الأوقاف وهو الدكتور خالد الطيب".

مصنع دمنهور للسجاد

وتحدث الوزير عن مصنع دمنهور للسجاد والذي ينتج الفرش الخاص بمساجد الوزارة، مؤكدا أنة يستهدف قيامة بإنتاج سجاد بكميات وجودة أعلي للتصدير، وتطوير شركة المحمودية.

وعن معهد التمريض التابع للوزارة، أكد الوزير أنة تقابل مع سفير الفلبين وطلب استقدام عدد من الخبراء لتطوير المعهد نظرا لأن الفلبين تعتبر الدولة رقم واحد في التمريض، مستكملا حديثه عن عدد من الجهات الاخري التابعة للوزارة شارحا كافة الجهود التي تبذل لتطويرها وتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وعن مستشفي الدعاة سوهاج، أكد أنه بدأ العمل بها منذ عشرون عاما وتم تشكيل لجنة أفادت أنه تم تنفيذ 60% من الأعمال وتحتاج لحوالي 100 مليون جنية للانتهاء من الأعمال وانة تم التواصل مع عدد من المستثمرين للدخول في شراكة مع الوزارة للاستكمال والتشغيل وجار اتخاذ اللازم بشأن ذلك.

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