وزير الشباب يفتتح معمل الابتكار بكفر الشيخ عبر الفيديو كونفرانس (صور)

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، معمل الابتكار بمركز شباب مدينة كفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في إطار مشروع طموح يهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم على الابتكار والريادة.

وشهد فعاليات الافتتاح عددا من القيادات منهم، منال جمال الدين، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وجيهان رشوان مدير إدارة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بالوزارة، والدكتور رامي عبد الحفيظ منسق المشروع، وعمرو العتراوي من وزارة الشباب والرياضة، وحسن الدسوقي منسق البرنامج بالمحافظة، ومدربي البرنامج وسفراء "مشواري".

تضمن الافتتاح تدشين أربعة معامل جديدة للابتكار في محافظات: دمياط، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، إلى جانب كفرالشيخ، ليصل عدد المعامل على مستوى الجمهورية إلى خمسة، وتعمل جميعها على دعم الابتكار الاجتماعي، وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز ريادة الأعمال بين الشباب من المصريين واللاجئين والوافدين.

أوضح، الدكتور عزت محروس، أن "معمل الابتكار" يُعد إضافة نوعية لبرنامج "مشواري"، الذي يُنفذ بدعم من مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في القاهرة وسفارة هولندا، ويستهدف خلق بيئة حاضنة للشباب لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق، بما يسهم في التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد، محروس، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن إنشاء معامل الابتكار داخل مراكز الشباب يمثل خطوة استراتيجية نحو تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم على إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تُعد أحد محركات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه المعامل توفر فرصة حقيقية لتأهيل الشباب بالمهارات الرقمية والحياتية المطلوبة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتعزيز قدرتهم على الابتكار والمنافسة في بيئة العمل الحديثة.

الجدير بالذكر أن برنامج "مشواري" يتم تنفيذه داخل مراكز الشباب، والأندية الرياضية، وجامعة كفر الشيخ، والمعاهد العليا بالمحافظة، وقد استفاد منه حتى الآن نحو 60 ألف شاب وشابة من الفئة العمرية 10 إلى 24 عامًا، حيث تم تدريبهم على المهارات الحياتية والتوجيه المهني لإعدادهم لسوق العمل الحر.

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