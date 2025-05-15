بدء اختبارات المرشحين على 185 فرصة عمل في الإمارات

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بدء اختبارات للكوادر المصرية المرشحة للعمل في شركة الشاطئ الغربي للمقاولات العامة بالإمارات.

والتي تقدمت لشغل 185 فرصة عمل أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، بالتنسيق بين الإدارة المركزية المركزية للعلاقات الدولية،والادارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بالإمارات.

وأكد الوزير جبران أن الاختبارات تجرى داخل مركز تدريب مهني بولاق، بحضور وفد إماراتي، موضحا أنها دليل على مصداقية فرص العمل التي تعلن عنها الوزارة، مؤكدا استمرار الوزارة في توفير فرص عمل للشباب المصري في الخارج بالتعاون مع مكاتب التمثيل العمالي.

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