تفاصيل اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الأقصر

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة رقم (2) لسنة 2025، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن، ومديرى الإدارات المعنية، وذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على دعم المشروعات التنموية والخدمية والتعليمية والصحية بما يلبي احتياجات المواطنين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم.

محافظ الأقصر: لا لزيادة تعريفة المواصلات ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين وسرعة الرد على شكواهم

بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، كما رحب محافظ الأقصر بالحضور، ثم استعرض تقرير الخطة الاستثمارية للمحافظة وموقف الإنفاق المالي على مشروعات خطة 2024/2025 حتى تاريخه.

وافق محافظ الأقصر على التبرع بقطعة أرض بمساحة 5000 متر مربع، في العديسات قبلي لإقامة مجمع معاهد أزهرية، بعد موافقة الأزهر ومخاطبة وزارة الزراعة،كما تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 8000 متر مربع، في الزناقطة لإقامة المدرسة اليابانية، والتي تمثل إضافة مهمة لمنظومة التعليم بالأقصر.

وتمت الموافقة على تنفيذ أعمال إنشاء مكتب إداري وغرفة تحكم وخدمات بموقف الأقاليم بشرق المدينة، إضافة إلى تخصيص مساحة 150 متر مربع، بشارع سيالة بدران لإقامة مقر دائم لنادي الشبان المسلمين بالأقصر.



كما وافق المجلس على تخصيص أرض بمساحة لا تقل عن 5000 متر مربع لإنشاء مخزن مستلزمات طبية، إلى جانب دراسة تخصيص أرض بمساحة 15107.7 متر مربع، لإقامة مركز لأمراض وزراعة الكلى والمسالك البولية والغسيل الكلوي.

كما تم بحث طلبات تدعيم خطوط السير، حيث تمت الموافقة على دعم خط الأقصر - الضبعية - نجع الجسر بـ30 سيارة، وخط الضبعية - قرية سوزان مبارك بـ15 سيارة، وتم تأجيل دراسة دعم خط القرنة الجديدة – الأقصر - موقف شرق السكة بـ30 سيارة، وخط القرنة – مدينة طيبة بـ10 سيارات، ورفض محافظ الأقصر زيادة التعريفة لخمسة خطوط لارتباطها بزيادة أسعار السولار، وكذا عدم موافقة إدارة المرور بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر بسرعة الرد على الشكاوى الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة وعمل تقارير دورية بنسبة الرد.

بخصوص تعديل رسوم خدمة الرسائل النصية للمواطنين من 5 جنيهات إلى 20 جنيهًا، وجه المحافظ بتحديد المبلغ عند 10 جنيهات فقط مراعاة للظروف الاقتصادية.

ووافق المجلس على ضم قطعة أرض غير مستغلة لمسجد النور بمدينة الأقصر، لإنشاء مكتب تحفيظ قرآن ومصلى للسيدات لخدمة أهالي نجوع الزناقطة.

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