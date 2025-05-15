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ثقافة وفنون

مدينة الإنتاج الإعلامي تكشف عن أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي 2025

مدينة الانتاج الإعلامي،
مدينة الانتاج الإعلامي، فيتو

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة عبد الفتاح الجبالي في اجتماعه اليوم  القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن نشاط الشركة في نهاية الربع الأول للعام المالى 2025 عن الفترة من 1 يناير  حتي 31 مارس 2025 والتي أظهرت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية، حيث ارتفع  صافي الربح  ليصل إلي 339 مليون جنيه مقابل 275 مليون جنيه بنسبة زيادة 23 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح 1.61 جنيه مقارنة بمبلغ 1.31 جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. 

يأتي ذلك كنتيجة أساسية للتوسع في  أنشطة  الشركة المختلفة وعلي رأسها زيادة إيرادات الأستوديوهات وكذلك الخدمات الإنتاجية والفنية، وتسويق الانتاج الفنى، والنشاط الترفيهى والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، والتدريب، إلي جانب الاستثمارات في الشركات التابعة، حيث ارتفع مجمل إيرادات النشاط عن تلك الفترة من مبلغ 213 مليون جنيه إلى مبلغ 239 مليون جنيه،  إضافة إلي مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح علي الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية، وحقق عائدات ملموسة ساهمت في زيادة الأرباح. 

وشهدت الشركة توسعًا كبيرًا في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها"، حيث قامت لجنة مصر للأفلام بالمدينة بالإشراف علي تنفيذ العديد من الأعمال لجنسيات مختلفة ( أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري ) في العديد من المعالم السياحية والآثرية في جمهورية مصر العربية وأدي ذلك إلي المساهمة بصورة إيجابية في زيادة إيرادات الشركة وتعظيم مواردها، كما توسع مركز" الخدمات الإعلامية " في كافة الأنشطة التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية الأجنبية العاملة في مصر  .

تجدر الإشارة إلي  أن مدينة الإنتاج الإعلامي هي شركة مساهمة  مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي , وبنكا الأهلي ومصر , والشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية والاكتتاب العام.

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مدينة الانتاج الاعلامي عبد الفتاح الجبالي الانتاج الاعلامي

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