الخميس 15 مايو 2025
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فصل 3 طلاب بسبب فيديو رقص داخل مدرسة بالإسكندرية

مدير تعليم الإسكندرية،
مدير تعليم الإسكندرية، فيتو

أعلنت إدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية برئاسة هبه سليمان، فصل ثلاثة طلاب لمدة 3 أيام بسبب فيديو رقص للطلاب داخل أحد فصول المدرسة وجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.  

رقص طلاب داخل فصل 

وأوضح بيان الإدارة، أنه نظرًا لتداول فيديو لعدد من طلاب إحدى المدارس الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.  

 وأضاف البيان أنه تم توقيع عقوبة الفصل لمدة ثلاثة أيام على الطلاب المعنيين، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للعمل داخل المدارس وحرصًا على سير الامتحانات وسلامة الطلاب.

وأكدت إدارة العجمي، التزامها الكامل بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة في كافة المدارس التي تقع في نطاق اختصاصها.

التحقيق في رقص طفله خلال حفل 

كما تجري إدارة التعليم الخاص بالعجمي، تحقيقاتها في وقائع تداول فيديو لحفل بمدرسة خاصة أخرى لـ طفلة صغيرة تلميذة بالمدرسة تقوم بالرقص وواجه الفيديو انتقادات كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب رقص الطفلة خلال الحفلة في فناء المدرسة.

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