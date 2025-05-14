الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

مدرس يتحرش بطالبات مدرسة صناعية داخل سنتر تعليمي بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

ذئب بشري في هيئة مدرس، استغل أنه مؤتمن على طالبات لم تتجاوز أعمارهن 16 عاما، وأنهن أمانة معه في السنتر والمدرسة يعلمهن مهن ليواجهن الحياة،  ليراودهن عن أنفسهن ويتحرش بهن، هذا ما كشفته تحقيقات الشرطة والتربية والتعليم لمدرس بإحدى المدارس الصناعية بالإسكندرية، عقب تقديم بلاغ تحرش ضده من إحدى الطالبات بقسم شرطة سيدي جابر لقيامه بأمساك مناطق حساسة للطالبة أثناء تواجدها بإحدى السناتر التعليمية، ولتتوالى المفاجآت، حيث لم تكن هي الوحيدة.

بلاغ تحرش مدرس بطالبات 

وعلى إثر هذا، أوقفت إدارة شرق التعليمية بالإسكندرية وإدارة التعليم الفني، 

مدرس متحرش بطالبات مدرسة صناعية عقب تحرير أحد أولياء الأمور محضر ضد المدرس اتهمه بالتحرش بابنته في الصف الأول بإحدى السناتر التعليمية بنطاق منطقة سيدي جابر. 
وعقب تحرير المحضر جرى القبض على المدرس المتحرش م.م.ع وحجزه بالقسم وعرضه على النيابة وحبسه قبل الافراج عنه علي ذمة القضية. 
وفور علم إدارة التعليم الفني وإدارة شرق بالواقعة، جرى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر بالمدرسة والاستماع إلى طالبات احد الصفوف الأولى، ليجري اكتشاف أن واقعة التحرش بالطالب ليست الأولى وجرى التحرش بعده طالبات من قبل وخشين التحدث خوفا من الفضيحة وبطش المدرس.
وعقب ذلك جرى إيقاف المدرس المتحرش عن العمل، ورفع مذكرة لمدير مديرية التربية والتعليم والذي قرر إحالته للتحقيق من خلال لجنة خماسية للبت في أمره.

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ذئب بشري تعليم الاسكندية تحرش مدرس بطالبات مدرسة صناعية قسم سيدي جابر مدرس متحرش

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