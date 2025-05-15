الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

رئيس مركز البياضية بالأقصر يكرم الموظف المثالي لشهر أبريل

رئيس مركز البياضية
رئيس مركز البياضية بالأقصر يكرم الموظف المثالي

حرص الدكتور عبد الخالق حسين مدني رئيس مركز البياضية في الأقصر على تكريم الموظف المثالى حيث تم اختيار تهاني عبد الصبور إبراهيم مدير إدارة شؤون البيئة بمركز البياضيه، ومدير خدمة المواطنين بجانب عملها، كموظف مثالي عن شهر ابريل ٢٠٢٥.

جاء ذلك في ضوء مبادرة الموظف المثالي التي تبناها رئيس المركز منذ فترة بهدف التحفيز والتشجيع وخلق روح المنافسة بين الموظفين والاستمرارية في إنجاز الأعمال المكلفين بها بكفاءة وفاعلية وذلك بحضور المهندس محمد رضوان مدير إدارة البيئة بالمحافظة الذي حضر التكريم نظرًا لتعاونها فى كافة الإجراءات التي تخص إدارة شئون البيئة مما أبرز روحا جميلة بين الموظفين. 


كما تم تكريم رنا سيد محمد لاجتيازها المرحلة الأولى لمبادرة "صحتهم تهمنا" إحدى المبادرات التابعة لبرنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية والتابع لوزارة الشباب والرياضة ولمشاركتها فى مبادرة "جملها تكملها" لتجميل مدينة البياضية والإشراف على طلبة معهد ترميم آثار فى تجميل المدينة.

لقاء اليوم المفتوح بمركز ومدينة البياضية في الأقصر 

 

عقد عبدالخالق حسين مدني رئيس مركز ومدينة البياضية، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ضمن لقاءات تعقد بصورة أسبوعية منتظمة، وذلك بحضور تهانى عبدالصبور إبراهيم مدير إدارة خدمة المواطنين ورؤساء القرى ومسئولي الإدارة الهندسية، وتراخيص المحال العامة.


وأكد رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه يتم تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين بمركز ومدينة البياضية، للتعرف على المعوقات والمشكلات التي تواجه المواطنين والاستجابة لشكواهم، وكذلك لتلقى مقترحات لتطوير المركز والمدينة والقرى بمشاركة أبناء المركز، مشيرًا إلى أن إرضاء المواطنين هدف أساسي، مشيرا إلى أنه تم فحص الموضوعات التى تم عرضها بإجمالي عدد ٧ موضوعات ما بين إشغالات وطلبات تصالح وفحص شكاوى بعض المواطنين. 

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالتواصل المباشر والمنتظم مع الأهالي وفتح قنوات اتصال للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى المجالات.

 

 

 

 

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