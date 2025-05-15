الخميس 15 مايو 2025
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أخبار مصر

الأوقاف في ذكرى النكبة: نتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

فلسطين، فيتو
فلسطين، فيتو

أكدت  وزارة الأوقاف أنه في هذا اليوم الأليم من تاريخ أمتنا، نستذكر بمرارة وألم نكبة الشعب الفلسطيني الشقيق في عام ١٩٤٨م، التي شكلت واحدةً من أشد الكوارث الإنسانية وأعمق محطات الظلم والتشريد في العصر الحديث، حيث أُجبر مئات الآلاف على مغادرة ديارهم أرضًا وكرامةً، بعد أن تم غصب حقهم في وطنهم، على يد الكيان الصهيوني.

الأوقاف تؤكد تمسكها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، ممثلةً في الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تمسكها الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حق العودة الذي لا يسقط بالتقادم، وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقًا للمرجعيات الدولية، وعلى حدود عام ١٩٦٧م، وعاصمتها القدس الشريف، التي هي قبلة المسلمين الأولى، وذات القدسية التي لا يمكن المساس بها.

الأوقاف: القضية الفلسطينية تتجاوز حدود الشعب الفلسطيني وحده

وقالت: إن القضية الفلسطينية تتجاوز حدود الشعب الفلسطيني وحده، فهي تمثل قضية مركزية للأمة العربية والإسلامية، وتجسد القيم الأصيلة للعدالة والكرامة والحقوق الثابتة. وتظل فلسطين في صلب وجدان الأمة وضميرها، ومصدر فخرها وعزتها، كما بيّن الله تعالى في محكم التنزيل:
﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ [الإسراء: 1]

وتابعت: في هذه الذكرى الأليمة، تدعو وزارة الأوقاف جميع أبناء الأمة إلى تعميق الوحدة، وتوحيد الصفوف، وتكثيف الجهود على المستويات كافة – السياسية والدينية والثقافية – لنصرة الحق الفلسطيني، واسترداد الحقوق المغتصبة، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

واختتمت: نسأل الله العلي القدير أن يعيد الأمن والسلام لأهلنا في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يلهم قادتنا الحكمة والصبر لبذل كل ما من شأنه رد الحقوق لأهلها، وجعل فلسطين حرةً أبيةً، كما كانت وستظل في قلوبنا جميعًا.

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