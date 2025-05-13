الأربعاء 14 مايو 2025
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أخبار مصر

الأوقاف عن فيديو المشاجرة داخل المسجد: حفظ هيبة بيوت الله واجب شرعي ووطني

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن المساجد بيوت الله في الأرض، ومواطن رحمته وهداه، وقد أمر الشرع الشريف بتعظيمها وصيانتها عن كل ما لا يليق بجلالها، فقال الله تعالى: {ذلكَ وَمَن یُعَظِّمۡ شَعَـائرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ} [سُورَةُ الحَجِّ: ٣٢]

 

تداول فيديو مشاجرة داخل أحد المساجد 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الساعات الماضية فيديو صادم لمشاجرة بين عائلتين وصلت الى داخل أحد المساجد وأثناء إقامة صلاة الجماعة فيه.

 

بيان من وزارة الأوقاف المصرية بشأن حرمة بيوت الله

وقالت الوزارة أنها  تهيب  بجميع المواطنين توقير بيوت الله واحترام قدسيتها، فإنها تشدِّد على أن أي صورة من صور الاعتداء أو التشاجر أو الخصومة داخل المساجد تُعد من المحرمات الشرعية، والمخالفات القانونية، وتتنافى مع مقاصد الشريعة الغرّاء، وروح الإسلام الذي يدعو إلى السلم والتسامح وتحكيم العقل.

وأكدت الأوقاف في بيان لها أن المساجد لم تُبنَ لمثل هذه التصرفات، وإنما بُنيت لإقامة الصلاة، وذكر الله، وتلاوة القرآن، وبثّ معاني الأخلاق والسكينة في النفوس.

 

الأوقاف: حفظ هيبة بيوت الله واجب شرعي ووطني على كل مسلم ومسلمة.

ووزارة الأوقاف إذ تُدين كل تصرّف يُفضي إلى امتهان حرمة المسجد أو الانتقاص من مكانته، وتؤكّد أن حفظ هيبة بيوت الله واجب شرعي ووطني على كل مسلم ومسلمة.

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