براءة بلوجر شهيرة من تهمة مخلة بالشرف

قضت محكمة مستأنف أكتوبر، اليوم الخميس، ببراءة بلوجر شهيرة من تهمة خدش الحياء العام، بعد الحكم عليها بالحبس لمدة عام في حكم أول درجة.

تفاصيل الواقعة

تعود بداية القضية إلى توقيف الأجهزة الأمنية لسيدة تُدعى "ع. أ"، تبلغ من العمر 30 عامًا، تقيم داخل أحد الكمبوندات الفاخرة بدائرة قسم شرطة أكتوبر، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صدر ضدها بالحبس لمدة عام في اتهام يتعلق بارتكاب فعل مُخِل بالشرف.

وتوجهت مأمورية من إدارة مباحث تنفيذ الأحكام إلى قسم الشرطة، مصطحبة البلوجر المطلوبة لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 4164 لسنة 2024، والمقيدة تحت رقم حصر 101 لسنة 2024. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، قبل أن تُعرض على المحكمة التي انتهت ببراءتها اليوم من التهمة المنسوبة إليها.

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