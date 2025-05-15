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أخبار مصر

السكة الحديد تكشف موعد تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة عيد الأضحى

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عددا من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات المجدولة الحالية باجمالى 2.365.605 مقعد خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى يوم  16 / 6 / 2025، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجه المهندس محمد عامر - رئيس مجلس الإدارة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر من خلال شبابيك الحجز بالمحطات والتطبيق والموقع الرسمى للهيئة وكذلك من خلال ماكينات الدفع الالكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات، بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية  ، والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام الرقابة والسيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة على الخطوط وبيانها كالآتي  :


تشغيل  قطارات مخصصة  للجمهور العادى 


- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتي 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة  الساعة 20:20  ويصل محطة أسوان الساعة 08:10 طبقًا للجدول المرفق.


-  تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025 وحتى 16 / 6 /2025  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 16:50  ويصل محطة القاهرة الساعة 04:50 طبقًا للجدول المرفق.  


-  تشغيل قطار 1946( ثانية مكيفة ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة  الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05 طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل قطار 1947( ثانية مكيفة )  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025  وحتى 16 / 6 / 2025  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15  طبقًا للجدول المرفق  .


- تشغيل قطار 1942( فرنساوى مطور ) القاهرة / الأقصر يوميًا خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة  الساعة 22:30 ويصل محطة الأقصر الساعة 08:55 طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل قطار 1943( فرنساوى مطور)  الأقصر / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025  وحتى 16 / 6 / 2025  حيث يقوم من محطة الأقصر الساعة 23:10 ويصل محطة القاهرة الساعة 09:15  طبقًا للجدول المرفق  .


-  تشغيل قطار 1938( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يوميًا خلال الفترة من ليلة 1 / 2 يونيه 2025 وحتى 15 / 6 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة  الساعة 00:35  ويصل محطة أسوان الساعة 12:30  طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل قطار 1939( ثالثة مكيفة )  أسوان / القاهرة يوميًا خلال الفترة من 2 / 6 / 2025  وحتى 16 / 6 / 2025  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:25  طبقًا للجدول المرفق  .


-  تشغيل قطار 1936 ( VIP )  الإسكندرية / أسوان  يوم 3 / 6 / 2025 فقط  حيث يقوم  من محطة الاسكندرية الساعة 14:10 ويصل محطة أسوان الساعة 05:15 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 6 / 2025 فقط  بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 03:35 ويصل الاسكندرية الساعة 06:10  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل قطار 1937 ( VIP )  أسوان / الاسكندرية يوم 12 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل الاسكندرية الساعة 13:35 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 13 / 6 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 16:30 ويصل القاهرة الساعة 18:55 طبقًا للجدول المرفق.


 تشغيل قطارات مخصصة للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة


- تشغيل قطار 2252 ( ثالثة  تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان  مخصوص للإتحاد النوعي  يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة القاهرة   الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:55 طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2253 ( ثالثة  تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة  مخصوص للإتحاد النوعي  يوم 13 / 6 / 2025  فقط حيث يقوم من محطة أسوان  الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة  الساعة 07:35 طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل  قطار 2254 ( ثالثة  تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان  مخصوص للإتحاد النوعي  يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة القاهرة   الساعة 18:10 ويصل محطة أسوان الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق  .  


- تشغيل  قطار 2255 ( ثالثة  تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة  مخصوص للإتحاد النوعي  يعمل يوم 13 / 6 / 2025  فقط حيث يقوم من محطة أسوان  الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة  الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق. 


- تشغيل  قطار 2244 (  ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة  يعمل يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2245 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / القاهرة   مخصوص للنادى النوبى الرياضى  بالقاهرة  يعمل يوم 14/6/2025 فقط  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة  الساعة 07:25 طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2246 (  ثالثة تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان مخصوص للنادى النوبى الرياضى بالقاهرة  يعمل يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان 08:35  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2247 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / القاهرة   مخصوص للنادى النوبى الرياضى  بالقاهرة  يعمل يوم 14 / 6 / 2025 فقط  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة  القاهرة  الساعة 07:15 طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2248 (  ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية  يعمل يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان 10:30  طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط   بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الاسكندرية الساعة 08:20  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2249 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / الإسكندرية مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية  يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية  الساعة 14:05 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط   بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05 طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2250 (  ثالثة تهوية ديناميكية ) الإسكندرية / أسوان مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى بالإسكندرية  يعمل يوم 4 / 6 / 2025  فقط  حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان 07:45  طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 4 / 6 / 2025 فقط   بين القاهرة / الاسكندرية للجمهور حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35  طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل  قطار 2251 ( ثالثة تهوية ديناميكية)  أسوان / الإسكندرية مخصوص لنادى الجعافرة الرياضى  بالإسكندرية يعمل يوم 13 / 6 / 2025 فقط  حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:15 ويصل الإسكندرية  الساعة 07:05 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 14 / 6 / 2025 فقط   بين الإسكندرية / القاهرة للجمهور حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 طبقًا للجدول المرفق.


وتقدم المهندس  محمد عامر – رئيس مجلس الإدارة  بخالص التهانى للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على  مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات مؤكدًا على أن الهيئة لا تتوانى في بذل أقصى جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب.

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