بدء قوافل المراجعة النهائية لطلاب التعليم الفني في الأقصر (صور)

أعلن دكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر انطلاق فعاليات قوافل المراجعة النهائية لطلاب التعليم الفني بمحافظة الأقصر، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبإشراف المهندس عبد الرحمن حسين مدير عام التعليم الفني.

محاضرات التعليم الفني

واستضافت مدرسة الأقصر الثانوية بنات أولى المحاضرات، والتي شملت مراجعات مكثفة في المواد التجارية واللغة العربية، حيث حاضر في مادة المواد التجارية حسن يوسف معلم المادة، فيما قدم علاء محمود معلم اللغة العربية مراجعة شاملة في مادة اللغة العربية، وسط تفاعل كبير من الطلاب وحرص على الاستفادة من المادة العلمية المقدمة.

وتأتي هذه القوافل في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لدعم طلاب التعليم الفني ورفع كفاءتهم استعدادًا لخوض امتحانات نهاية العام، من خلال توفير مراجعات مجانية يقدمها نخبة من المعلمين المتميزين، بهدف تعزيز التحصيل الدراسي وتكافؤ الفرص التعليمية.

وأكد المهندس عبد الرحمن حسين أن هذه القوافل ستستمر خلال الأيام المقبلة لتغطي مختلف التخصصات الفنية، مشيرًا إلى أن القوافل تحظى بمتابعة مباشرة من وكيل الوزارة، وتهدف إلى تقديم دعم تعليمي ومعنوي للطلاب، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

وتعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم الفني وتوفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة للطلاب في مختلف المراحل والتخصصات.

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