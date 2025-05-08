الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

انطلاق قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر

أثناء المحاضرة
أثناء المحاضرة

 انطلقت بمحافظة الأقصر فعاليات قوافل المراجعة النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بهدف دعم الطلاب أكاديميًا قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

 

محاضرات لطلاب الشهادة الإعدادية 

 يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وتشهد القوافل التي تُقام في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، تنظيم محاضرات مجانية يقدمها نخبة من المعلمين المتميزين في المواد الأساسية، وسط إقبال كبير من الطلاب وحرص من أولياء الأمور على الاستفادة من المبادرة.

 

 ويتابع الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر تنفيذ المحاضرات ميدانيًا، ورافقه خلال الجولة الطاهر عبد الحميد مدير إدارة الطود، حيث قاما بجولة تفقدية داخل القاعات لمتابعة سير العملية التعليمية والتفاعل بين الطلاب والمحاضرين، وشهدا أولى فعاليات المراجعة بمركز التعليم المدني بإدارة الطود التعليمية، وكانت محاضرة في اللغة العربية التي حاضر فيها نصر محمد، وجمال سعدي، ومحمد النوبي، ومحمد بغدادي معلمى اللغة العربية.

 

وأكد "جارح" أن هذه القوافل تأتي في إطار حرص المديرية على تقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب، وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن المبادرة ستستمر بجميع الإدارات التعليمية حتى نهاية موسم الامتحانات.

 

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