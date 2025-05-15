الخميس 15 مايو 2025
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محافظات

تخصيص مبني الوحدة المحلية بكفر عشما بالمنوفية لصالح هيئة التأمين الصحي

محافظ المنوفية, فيتو
محافظ المنوفية, فيتو

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرارًا رقم 703 لسنة 2025 بتخصيص المقر القديم بالوحدة المحلية بكفر عشما كمقر جديد بالمجان لصالح هيئة التأمين الصحي بالشهداء، وذلك للمساهمة في تخفيف الزحام ورفع المشقة عن المترددين والمنتفعين بالخدمة الطبية.

جاء ذلك عقب زيارته المفاجئة أول أمس لعيادة الشهداء الشاملة للتأمين الصحي للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي.

تشكيل لجنة لرفع كفاءة التأمين الصحى بالشهداء


وفي ذات السياق، أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لتشكيل لجنة عاجلة تضم عدد من المختصين بالهيئة العامة بالقاهرة وفرع التأمين الصحي بالمنوفية لوضع تصور بشأن رفع كفاءة وتطوير مقر العيادة الشاملة للتأمين الصحي بالشهداء لتقديم خدمة طبية لائقة لمرضى كبار السن المترددين على العيادة.

وأكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي والذي يقع على رأس أولويات منظومة العمل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة القرارات اللازمة وتوفير سبل الدعم والاحتياجات للنهوض بالقطاع الطبي لمواكبة التطور في أداء الخدمة الطبية.

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