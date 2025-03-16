الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

معاينة النيابة: 200 ألف جنيه حجم خسائر حريق شقة في المرج

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت معاينة نيابة المرج حول حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة المرج، دون وقوع أي إصابات، عن تفحم جميع محتويات الشقة. 

وأضافت المعاينة أن الخسائر قدرت ب ٢٠٠ الف جنيه.
حريق شقة بالمرج
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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