الخميس 15 مايو 2025
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مكتبة الإسكندرية تستضيف المؤتمر العشرين للمنظمة الدولية للبيئات التقليدية

المؤتمرالعشرين للمنظمة
المؤتمرالعشرين للمنظمة الدولية للبيئات التقليدي

 تستضيف  مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط التابع لقطاع البحث الأكاديمي، المؤتمر العشرين للمنظمة الدولية للبيئات التقليدية (IASTE 2025)، بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية تحت عنوان "العالمية والتقاليد" أو «Cosmopolitanism and Tradition»، وذلك خلال الفترة بين 22-26 مايو 2025، في مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

 

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ويُعد المؤتمر منصة أكاديمية وثقافية رفيعة تجمع باحثين وممارسين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التفاعل بين التقاليد المحلية والهويات العالمية في السياقات المعمارية والعمرانية والاجتماعية. 

كما يستعرض المؤتمر أكثر من 145 ورقة بحثية، ويتضمن البرنامج أكثر من 30 جلسة ومحاضرات رئيسية لخبراء دوليين بالإضافة إلى جولات ميدانية في الإسكندرية، وفعاليات ثقافية تسلط الضوء على تراث المدينة وتنوعها؛ فطالما جسدت الإسكندرية التعددية والتعايش وامتزاج التقاليد الثقافية المتنوعة، مما جعلها رمزًا لالتقاء الحضارات والأنماط المختلفة من العيش. 

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مكتبه الإسكندرية بجامعة الاسكندرية الاسكندرية

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