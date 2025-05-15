عقبة وحيدة تعرقل حسم الزمالك لصفقة كريم البركاوي

يواصل نادي الزمالك مفاوضاته الجادة مع كريم البركاوي، مهاجم فريق الرائد السعودي، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، فإن إدارة الكرة قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع النادي السعودي، وتم الاتفاق بالفعل على كافة التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب، سواء من حيث مدة العقد أو البنود المتعلقة بالنادي، لكن العقبة الوحيدة المتبقية حتى الآن تتعلق بالراتب السنوي الذي طلبه اللاعب.

وطلب البركاوي، الذي يُعد أحد أبرز المهاجمين في الدوري السعودي خلال المواسم الأخيرة، الحصول على راتب مرتفع يتماشى مع ما كان يتقاضاه في الرائد، وهو ما اعتبرته إدارة الزمالك غير مناسب للسياسة المالية الحالية للنادي، في ظل التوازن المطلوب بين عقود اللاعبين داخل الفريق.

وأكدت المصادر أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع اللاعب ووكيله في محاولة لإقناعه بتخفيض مطالبه المالية، مع تقديم حوافز إضافية تتعلق بالأداء والمشاركات، كنوع من التعويض في حال تحقيق النجاحات مع الفريق.

وأوضحت أن اللاعب أبدى مرونة في التفاوض خلال الساعات الماضية، وهناك تفاؤل كبير داخل النادي بإمكانية حسم الصفقة قريبًا، خاصة في ظل رغبة اللاعب في ارتداء قميص الزمالك وخوض تجربة جديدة في الدوري المصري.

وتُعد صفقة البركاوي أحد الأهداف الرئيسية للزمالك هذا الصيف، لتدعيم الخط الأمامي، في ظل سعي النادي لتجهيز فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

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