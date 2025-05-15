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رياضة

مفاجأة صادمة، ملامح قائمة أجانب الأهلي في مونديال الأندية

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي ملامح قائمة أجانب الأهلي في مونديال الأندية المقبل.

وأكد المصدر أنه حال استمرار قيد خمس لاعبين أجانب كما هو معتاد ستشمل قائمة أجانب الأهلي  كل من: أشرف داري ويحيى عطية الله ومحمد علي بن رمضان وجراديشار وأشرف بن شرقي، مع استبعاد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق بعد الاستقرار على عدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 

ويستعد النادي الأهلي لإعلان تنصيب خوسيه ريفيرو مدربا للفريق عبر منصاته الرسمية اليوم. 

من جانبه أكد خوسيه ريفيرو في تصريح مقتضب اليوم فور وصوله إلى القاهرة أنه يتوقع أن اليوم الخميس سيكون على الأرجح الموعد الذي سيتم إعلان النادي الجديد الذي سينضم إليه. 

ووصل خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل إلى القاهرة صباح اليوم استعدادا للاتفاق على قيادة النادي الأهلي لمدة موسمين. 

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد السبت ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 17 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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